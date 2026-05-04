Vaš pametni uređaj zna sve o vama, a evo kako vi to možete iskoristiti

Vaš pametni sat zna koliko spavate. Automobil bilježi gdje vozite. Televizor prati što gledate. No ono što većina ne zna jest da, po pravilima Europske unije, građani imaju pravo pristupiti tim podacima i odlučiti tko ih smije koristiti.

Riječ je o EU Data Act (Zakon o podacima), uredbi koja se počela primjenjivati u rujnu 2025. godine, a koja je dio šire Digitalne strategije EU-a i Digitalnog paketa iz 2020. Ključni je cilj Akta o podacima stvoriti pravednost u podatkovnom gospodarstvu i osnažiti korisnike da iskoriste podatke koje generiraju s pomoću povezanih proizvoda koje posjeduju, unajmljuju ili zakupljuju. Akt se odnosi i na podatke koje stvaraju pametni uređaji, industrijska oprema i digitalne usluge.

Aktom o podacima korisnicima povezanih proizvoda (npr. automobili, medicinski uređaji i uređaji za fitness, industrijski ili poljoprivredni strojevi) i povezanih usluga (bilo čega zbog čega bi se povezani proizvod ponašao na određeni način, kao što je aplikacija reguliranje temperature hladnjaka) omogućuje se pristup podacima koje zajednički stvaraju upotrebom povezanih proizvoda ili usluga.

Tehnološke kompanije, koje posjeduju podatke koje građani svakodnevno stvaraju korištenjem pametnih uređaja i digitalnih usluga, na tim podacima grade poslovne modele vrijedne milijarde. Novi zakon pokušava dio te kontrole vratiti građanima. No stručnjaci upozoravaju da većina ljudi i dalje nije svjesna da ovo pravo uopće postoji.

Kako to funkcionira?

Na primjer, korisnik kupuje perilicu rublja i instalira aplikaciju koja mu omogućuje mjerenje utjecaja ciklusa pranja na okoliš na temelju podataka iz različitih senzora unutar stroja i prilagođava ciklus u skladu s tim. Taj bi se zahtjev smatrao povezanom uslugom. Na temelju toga moguće su i poslijeprodajne i pomoćne usluge poput popravka i održavanja, osiguranih na temelju tih podataka.

Podaci više nisu "njihovi"

Do ovog zakona pravilo je bilo jednostavno - uređaj prikuplja podatke, a kompanija ih koristi. Korisnici su rijetko imali uvid u to što se točno prikuplja i još rjeđe mogućnost da tim podacima raspolažu. Sada se to mijenja.

Ako koristite pametne uređaje, od sata do automobila, imate pravo zatražiti pristup podacima koje uređaj generira, dobiti ih u razumljivom formatu te

proslijediti ih drugoj tvrtki ili usluzi.

Drugim riječima, podaci koje stvarate korištenjem uređaja pripadaju i vama.

Dakle, omogućuje se korisnicima (tj. svim pravnim ili fizičkim osobama koje posjeduju, iznajmljuju ili zakupljuju povezani proizvod) pristup podacima koje generiraju upotrebom povezanog proizvoda ili povezane usluge. Ako korisnik želi podijeliti te podatke s drugim subjektom ili pojedincem,može to učiniti izravno ili može zatražiti od vlasnika podataka da ih podijeli s trećom stranom po vlastitom izboru. Vlasnik podataka obično je tvrtka koja proizvodi povezani proizvod ili pruža povezanu uslugu. Vlasnik podataka mora imati ugovor s korisnikom kojim se utvrđuju prava u pogledu pristupa, upotrebe i dijeljenja podataka koje generira povezani proizvod ili povezana usluga. Važno je napomenuti da vlasnik podataka ne može upotrebljavati neosobne podatke koje generira proizvod bez pristanka korisnika.

Na primjer, ako netko kupi hladnjak i preuzme aplikaciju koja mu pomaže u reguliranju optimalne temperature sadržaja hladnjaka, mogla bi postojati dva vlasnika podataka, odnosno subjekt koji je stavio hladnjak na tržište i subjekt koji nudi aplikaciju te samo jedan korisnik (vlasnik hladnjaka).

Vlasnici podataka moraju korisniku pružiti informacije o vrsti podataka koje će generirati pri upotrebi povezanog proizvoda ili povezane usluge, korisnici bi trebali moći zatražiti pristup podacima jednostavnim postupkom i vlasnici podataka moraju podatke besplatno staviti na raspolaganje korisnicima.

Što to znači u praksi?

Ako vaš automobil prikuplja podatke o vožnji, više niste "osuđeni" na jednog proizvođača ili servis. Te podatke možete podijeliti s drugim servisima, osiguravajućim kućama ili aplikacijama. Naravno, pod uvjetom da to želite.

Isto vrijedi i za pametne uređaje, od pametih termostata do fitness trackera.

Zakon o podacima, između ostaloga, uređuje i pravila o obveznoj razmjeni podataka među poduzećima, kao razmjenu podataka između poduzeća i državnih tijela. Također, EU je pokrenula i Službu za pravnu pomoć u okviru Akta o podacima, koja dionicima nudi konkretne smjernice o pravnim pitanjima povezanima s Aktom o podacima.

