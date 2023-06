Otkazan vam je let, ukrcaj čekate satima...: Ne dajte da vas "preveslaju", možda imate pravo na 600 eura

Ako ste kupovali kartu i šokirao vas je konačni iznos koji biste trebali platiti s dodanim porezima i naknadama znači da nešto nije u redu. Zračni prijevoznici dužni su odmah jasno naznačiti ukupnu cijenu karte uključujući poreze i naknade.

Zračni prijevoznici i njihovi agenti moraju vas prije polaska obavijestiti o cijeni putne karte i o vašim pravima u odgovarajućim fazama vašeg putovanja. Morate biti obaviješteni prije putovanja koji zračni prijevoznik će voziti na vašoj liniji.

U slučaju da vam je uskraćeno ukrcavanje, otkazan let ili dugo čekate nastavak ili početak svog putovanja imate pravo na obroke i osvježavajuća pića, pristup sredstvima komunikacije, smještaj (ako je potrebno) i prijevoz do i od smještaja. Naravno mogu postojati određena ograničenja ovog prava.

Pročitajte i ovo Imaš pravo, ostvari ga Znate li kako funkcionira novi način plaćanja "kupi sada, plati poslije"? Doznajte prednosti i rizike koje nosi

Pročitajte i ovo Imaš pravo, ostvari ga Želite promijeniti izabranog liječnika prije isteka roka od godinu dana: I to je moguće

Ako vam je let otkazan, putnici imaju pravo: birati između nadoknade za cjelokupni iznos vrijednosti karte koja bi trebala biti plaćena u roku od sedam dana ili povratnog leta do polazišne destinacije kada je to najranije moguće, na obroke i pića u periodu čekanja leta, smještaj u hotelu ako je potrebno, prijevoz od zračne luke do smještaja pravo na odštetu od strane zračnog prijevoznika ukoliko su obaviješteni o otkazivanju leta manje od 14 dana prije polaska.

Ilustracija (Foto: Afp)

Međutim, zračni prijevoznik možda će vam ipak morati dati naknadu ako odlučite zatražiti povrat iznosa plaćenog za kartu – naknada će ovisiti o vrsti leta; ako se odlučite za preusmjeravanje – naknada će ovisiti o vrsti leta i o kašnjenju u dolasku na konačno odredište; u odnosu na prvotno vrijeme dolaska prema rasporedu.

Zračni prijevoznik nema daljnju obvezu pružati pomoć nakon što ste prihvatili povrat novca na kartu; ponovnu rezervaciju na kasniji datum; ili ako, u slučaju dobrovoljnog odustajanja od ukrcavanja prihvatite neku drugu naknadu.

Imate pravo tražiti povrat novca za vašu kartu ako ste odlučili odustati od putovanja i, ako je potrebno, besplatnu povratnu kartu do prvog mjesta polaska prvom prilikom. Mogućnost povrata novca dostupna je u slučaju kašnjenja polaska od najmanje pet sati.

Pročitajte i ovo Imaš pravo, ostvari ga Preventivni pregledi besplatni su i bezbolni, a spašavaju život: Doznajte kako provjeriti svoje zdravlje

Pročitajte i ovo Imaš pravo, ostvari ga Preventivni pregledi besplatni su i bezbolni, a spašavaju život: Doznajte kako provjeriti svoje zdravlje

Putnici imaju pravo na naknadu u rasponu od 125 do 600 eura ovisno o udaljenosti leta i kašnjenju u dolasku na konačno odredište. Međutim postoje ograničenja ovog prava.

Iznos od 250 eura dobit će se za 1500 km ili manje, zatim 400 eura za više od 1500 km unutar EU-a i svi ostali letovi duljine 1 500 do 3 500 km. 600 eura je za više od 3500 km.

Ilustracija (Foto: Getty Images)

Postupak dobivanja nadoknade nije kompliciran. Potrebno se ispunjenim obrascem obratiti prijevozniku i, po pravilu, čekati njihov odgovor. Ako ne odgovore unutar šest tjedana ili ako odgovor nije zadovoljavajući, putnici se mogu obratiti nadležnom tijelu u državi.

Važno je zadržati kopiju obrasca koja je poslana prijevozniku.

Pročitajte i ovo Imaš pravo, ostvari ga Trebate dijete upisati u dječji vrtić? Zakon se mijenjao, donosimo detalje o pravu prednosti pri upisu

Naknada nije predviđena kada je let otkazan više od dva tjedna prije polaska te vam je ponuđeno preusmjeravanje u okviru određenog vremenskog roka, kada je kašnjenje u dolasku na konačno odredište kraće od tri sata, kada je otkazivanje

ili kašnjenje rezultat izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći čak i ni u slučaju da su sve primjerene mjere poduzete.





Ne znate koja su vaša prava? Kako ih ostvariti? Država se nije previše potrudila objasniti na što sve imamo pravo, ali mi smo tu da vam pomognemo. Jer ako imaš pravo – ostvari ga.