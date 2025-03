Jutros oko 4:30 došlo je do eksplozije na Maksimirskoj cesti u Zagrebu u kojoj je oštećeno pročelje ugostiteljskog objekta. U ovom događaju, objavila je zagrebačka policija, nije bilo ozlijeđenih osoba, a kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Kontaktirali smo vlasnika kafića Burj Khalifa Shisha & coffee bar koji nam je rekao kako je na terasu objekta zapravo bačena bomba.

Eksplozija u kafiću Burj Khalifa - 3 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Eksplozija u kafiću Burj Khalifa - 1 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

"Policija me zvala u 5 ujutro, jesam li ja vlasnik. Stvarno ne znam tko bi to mogao učiniti, nismo imali do sada nikakvih problema. Ja sam katolik. Uplašili smo se nakon ovoga. Imam obitelj, živim blizu... Srećom, nitko nije ozlijeđen", kazao nam je u telefonskom razgovoru Hany Soliman.

Eksplozija u kafiću Burj Khalifa - 2 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Eksplozija u kafiću Burj Khalifa - 4 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Kaže da kafić ima već pet godina i da nikad nije bio u nikakvom sukobu. Inače je doseljenik iz Egipta.

Eksplozija u kafiću Burj Khalifa - 5 Foto: Ronald Gorsic/Cropix

Hany Soliman Foto: Darko Tomas/Cropix