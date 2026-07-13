Hrvatsko svinjogojstvo na najnižim granama u 30 godina: "Naši kolege u Slavoniji imaju problem sa svinjskom kugom"

Hrvatsko je svinjogojstvo na koljenima, najnižim granama unatrag 30 godina, rečeno je na osnivačkoj skupštini Hrvatske sektorske organizacije za svinjsko meso. To je nova organizacija koja je udružila predstavnike cijelog sektora: uzgajivače svinja, proizvođače stočne hrane, prerađivačku industriju i trgovce. Cilj je uređivanje tržišta i spašavanje hrvatskog svinjogojstva. Povezivanjem u ovaj lanac, nalaze se zajednički interesi koji će ojačati domaću proizvodnju.

Spašavanje Hrvatskog svinjogojstva Foto: Dnevnik Nove TV

Spašavanje Hrvatskog svinjogojstva Foto: Dnevnik Nove TV

"Puno je problema. Naši kolege u Slavoniji imaju problem sa svinjskom kugom sa kojom se bore već, nažalost, dvije tri godine. Mi na sjeveru imamo problem što ne možemo prodati svinje", rekao je Josip Križanić, uzgajivač svinja iz Varaždina.

Spašavanje Hrvatskog svinjogojstva Foto: Dnevnik Nove TV

Josip Križanić, uzgajivač svinja, Varaždin Foto: Dnevnik Nove TV

"Francuska, Njemačka. Španjolska imaju uređena tržišta sa desecima tisuća članova unutra. Mi smo evo bili bez ijedne takve do sada", rekao je David Vlajčić, ministar poljoprivrede RH.

David Vlajčić, ministar poljoprivrede RH Foto: Dnevnik Nove TV

Krešimir Kuterovac, zamjenik ravnatelja HAPIH-a Foto: Dnevnik Nove TV

"Proizvodnja stočne hrane, proizvođači svinja, prerađivači i trgovački lanci. Znači to su vam četiri karike. Povezujući taj cijeli lanac imate zajednički interes", rekao je Krešimir Kuterovac, zamjenik ravnatelja HAPIH-a.