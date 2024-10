Objavljeni zabrinjavajući podaci: "Ovako nije bilo od 1991."

Prošle je godine u Hrvatskoj rođeno 32.170 djece, najmanje od 1991. godine, a očekivano trajanje života za tri je godine kraće od prosjeka Europske unije, navodi se u izvješću Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) o prirodnom kretanju stanovništva u 2023. godini.



Više od tri desetljeća (od 1991.) Hrvatska se ubraja u nisko natalitetne zemlje, s tim da je lani rođeno najmanje djece u tom razdoblju. Primjerice, 1997. godine rođeno je 55.501 dijete, 2000. bilo je 43.746 novorođenih, a od 2013. i ulaska Hrvatske u EU taj je broj pao ispod 40.000 i nastavio se kontinuirano smanjivati.

Tako je 2021. broj rođenih bio 36.508, 2022. rođeno je 33.883, a prošle godine 32.170 djece.

Lani je u Hrvatskoj pao i mortalitet, bilo je 51.275 umrlih, 5704 manje u odnosu na 2022.

Stopa prirodnog prirasta bila je negativna i iznosila je -5,0, odnosno bilo je 19.105 više umrlih nego rođenih.

Negativni prirodni prirast imaju gotovo sve županije, s tim da je najgore u Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj i Karlovačkoj, a najbolja je situacija u Međimurskoj županiji.

Više od tisuću umrlih u odnosu na broj rođenih zabilježeno je u šest županija. U dvije je županije čak više od dvije tisuće umrlih više, i to u Primorsko-goranskoj županiji (-2092) i Gradu Zagrebu (-2030).

Žene najčešće rađaju nakon 30. godine života

Posljednjih 10 godina stope ukupnog fertiliteta u Hrvatskoj kreću se u rasponu od 1,3 do 1,5.

U Hrvatskoj se već niz godina bilježi porast broja poroda nakon tridesete godine života, što se može povezati s društvenim promjenama – produljenjem školovanja, kasnijim zapošljavanjem, nemogućnostima rješavanja stambenog pitanja, ali i promjenom stava prema formiranju obitelji.

Sve manji broj žena odlučuje roditi u dobi koja je, prema biološkim i medicinskim kriterijima, optimalna za rađanje, navodi HZJZ u izvješću o porodima u zdravstvenim ustanovama u 2023.

Uočeno je da su se trendovi rađanja promijenili od 2016., otkad žene najčešće rađaju u dobi od 30. do 34. godine, prije desetak godina to je bilo od 25. do 29. godine života.

Prošle je godine 33,8 posto rodilja bilo u dobi od 30. do 34. godine, a u dobi od 25. do 29. godine njih 29 posto.

Rodilo je i 619 djevojaka između 15 i 19 godina, a 93 rodilje bile su starije od 45 godina.

Tri godine kraće se živi od prosjeka EU-a

Prema podacima Eurostata, za muškarce je očekivano trajanje života poraslo sa 74,6 na 75,4 godina, dok se za žene bilježi porast s 80,8 godina na 81,8 godina.

Očekivano trajanje života u Hrvatskoj za tri je godine kraće od prosjeka EU-a - lani je u Hrvatskoj ono za oba spola bila 78,6 godina, a u EU-u to je 81,5 godina.

Kao jedan od pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva koristi se i indikator godina zdravog života, koji pokazuje koliko se dugo očekuje da ljudi žive bez određenih zdravstvenih poteškoća.

Prema posljednjim dostupnim podacima iz 2022., muškarci u EU-u mogu očekivati prosječno 62,4 zdravih godina života, a žene 62,8. U Hrvatskoj za muškarce to iznosi 59 godina, a za žene 61,5.

Od nas su po tom kriteriju u EU-u lošije samo Rumunjska, Latvija i Slovačka.

Obavljeno 9,3 posto pobačaja

HZJZ je objavio i izvješće o pobačajima u zdravstvenim ustanovama u 2023., po kojemu je prošle godine evidentirano 3015 legalno induciranih pobačaja, odnosno 9,3 pobačaja na sto poroda, najvećim dijelom na zahtjev žena u 30-im godinama života.

Većina prijavljenih legalno induciranih pobačaja (75,1 posto) učinjena je na zahtjev žene, 7,2 posto zbog ugroženog zdravlja žene, a 3,2 posto zbog prethodno utvrđene malformacije ploda.

Prošle su godine obavljena 23 pobačaja manje u odnosu na 2022. godinu, te je zadržana približno ista prosječna stopa od 380,6 namjernih pobačaja na 100.000 žena generativne dobi.

No ako se gleda dulje razdoblje, prošle su godine, u odnosu na 2008. godinu, obavljena 1422 legalno inducirana pobačaja manje.

Najviše stope legalno induciranih pobačaja prošle su godine imale Karlovačka i Međimurska županija, a najniže Dubrovačko-neretvanska i Splitsko-dalmatinska županija.

Oko 44 posto žena koje su se odlučile na pobačaj bio je u 30-im godinama života, a 20-godišnjakinja je bilo 38,5 posto.

Većina prijavljenih pobačaja (75,1 posto) učinjena je na zahtjev žene, a njih 30-ak posto bilo je u braku.

Gotovo 30 posto žena nije imalo djece, 25 posto ih je imalo dvoje djece, a 18 posto po jedno dijete. Riječ je mahom o ženama koje nisu koristile nikakvu kontracepciju.

Istodobno, 61 maloljetnica bila je prošle godine na pobačaju, a dvije su bile mlađe od 15 godina.

U 90,5 posto slučajeva pobačaj je izvršen u prvih deset tjedana trudnoće, kako je to propisano zakonom za pobačaj bez dozvole povjerenstva.

Najviše je legalno induciranih pobačaja lani napravljeno u KBC-u Zagreb, njih 443, zatim 324 u riječkom KBC-u te 175 u KBC-u Sestre milosrdnice.

Od manjih bolnica najviše je pobačaja bilo u Karlovcu (267) i u Puli (213).

