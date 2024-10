Situacija je alarmantna, a ministar nema plan: "Nekada je ovdje bilo veselo, pjevale su se gange, kuće su bile pune..."

Na presicu stigao naoružan papirima, a za govornicom je govorio uglavnom iz glave. Demografiju je usporedio s govedom.

"Ako možemo za govedo boškarina dati poticaj 795 eura, ako možemo za konja posavca isto dati 795 eura, ali magarac ili pule, je 311 eura poticaj. Za jednu kravu, za jedno pule, za jednu posebnu vrstu koja je potrebna da ostane. Ja se pitam ako ne budemo shvatili kolika je važnost ozbiljnog pristupa demografiji, tko će čuvati kravu za par godina, tko će čuvati magarca, tko će jesti steak od tih životinja?", upitao se Ivan Šipić, ministar demografije i useljeništva.



A onda je ministarstvo usporedio s djetetom i porodom.

"Ministarstvo je kao dijete koje se tek rodilo, koje se tek treba razviti. Pokušavamo ga postaviti na noge. Ne možemo mu dati ni komad kruha da namaže paštetu. Ne može", rekao je.

A u mnogim selima je ovakva situacija...



"U mom selu nema nikoga osim mene, a evo selim se i ja", rekao je Marko Roso iz Mijaca.



U selu Mijaca kod Vrgorca nema goveda, djece, a ni poroda. Jedna se škola u ovoj općini pretvorila u starački dom, a za drugu se raspravlja da postane mrtvačnica.

"Ne trebaju se trošiti novci bezveze. Nekada je ovdje bilo veselo, pjevale su se gange, kuće su bile pune, moja mama je imala nas osmero", rekao je Roso.

Ne pamte kad su posljednji put čuli dječji plač.

"Prije dobrih 20 godina, možda i više", rekao je Ante Tolj iz Mijaca.



Sela u Dalmatinskoj zagori pravi su prikaz hrvatske demografske slike.



Na pitanje ima li nakon pet mjeseci neke konkretne demografske mjere i pakete, Šipić je odgovorio:

"Ja sam dijelom naveo prijedloge koji će se naći i bilo bi s moje strane neozbiljno da ja licitiram ovim mjerama kojih ima".



Mjere ćemo, kaže, čuti za 15 dana u Vladi. Za posao demografske revitalizacije na raspolaganju ima 4 savjetnika. Cilj ovog ministarstva je rađanje djece i vratiti iseljenike.

Ana Viljac je diolpmirana ekonomistica, odselila se u Švicarsku prije šest godina.

"Kad bi se ukazale poslovne prilike, razvoj mladih, usavršavanje jezika, poticanje žena i kad bi se sve to sklopilo s financijskim aspketom to bi puno značilo i iskoristila bih tu priliku za povratak, međutim trenutno to ne vidim", rekla je.



Hrvatsku je od ulaska u Europsku uniju napustilo 400 tisuća ljudi, tek rijetki su se vratili. Čak i ministar demografije ima tri brata koja žive u Njemačkoj.

"Dva će se sigurno vratiti, ali zahvaljujući stanju u Njemačkoj", rekao je Šipić.

