Vatrogasci objavili koliko su imali intervencija zbog nevremena: "Sve raspoložive ekipe su na terenu"

Zbog nevremena koje je zadesilo Hrvatsku vatrogasci su, od četvrtka u 7 sati do subote u isto vrijeme, imali 1780 intervencija na kojima je bio angažiran 6771 vatrogasac s 2163 vozila, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ).

Prema izvješću Državnog vatrogasnog operativnog centra 193, u razdoblju od 7 sati u petak do istog vremena u subotu, na području RH zabilježeno je 1069 vatrogasnih intervencija na kojima je kumulativno sudjelovalo 1215 vatrogasnih organizacija s 3966 vatrogasaca i 1296 vatrogasnih vozila. Ti podaci uključuju tehničke intervencije vezane za nevrijeme i sve ostale intervencije u protekla 24 sata.

U navedenom razdoblju u Gradu Zagrebu bilo je 308 intervencija, angažiran je 1191 vatrogasac te 357 vozila, a u Zagrebačkoj županiji na 390 intervencija, angažirano je 1550 vatrogasaca i 518 vozila.

Međimurska županija imala je 30 intervencija, angažirano je 154 vatrogasca i 46 vozila, dok je Varaždinska imala 48 intervencija na kojima je angažirano 76 vatrogasaca i 24 vozila.

U Sisačko-moslavačkoj je bilo 38 intervencija, angažirano je 115 vatrogasaca i 52 vozila. Karlovačka županija imala je 45 intervencija te je angažirano 158 vatrogasaca s 47 vozila.

Bjelovarsko-bilogorska županija bilježi 43 intervencije u kojima su sudjelovala 154 vatrogasca i 44 vozila, a Koprivničko-križevačka je na 37 intervencija imala 98 vatrogasaca i 36 vozila.

U Krapinsko-zagorskoj županiji bilo je 48 intervencija, angažirano je 217 vatrogasaca sa 67 vozila, u Istarskoj je na 12 intervencija, angažirano 32 vatrogasca s 12 vozila dok je u Primorsko-goranskoj bilo 43 intervencije, na kojima je sudjelovalo 120 vatrogasaca i 40 vozila.

"Zagrebački profesionalni i dobrovoljni vatrogasci i danas nastavljaju s intervencijama. Sve raspoložive ekipe su na terenu. Na ruku nam ide postupno smirivanje vjetra", rekao je zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih te istaknuo kako su od početka nevremena na području Grada Zagreba imali 630 intervencija.

Poplave izazvane jakim nevremenom

Na područjima Krapinsko-zagorske, Zagrebačke i Bjelovarsko-bilogorske županije na kojima su angažirani vatrogasci zbog poplava, stanje se postupno smiruje.

Na području Konjščine vatrogasci su oko jednog objekta postavljali zečji nasip. Kod Zaboka su vatrogasci angažirani na obrani objekata i stanice za tehnički pregled. Poplave su zabilježene i na krapinskom području, gdje je korištena pumpa velikog kapaciteta – rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske i istaknuo da se voda povlači te je stanje puno bolje.

Prema riječima zapovjednika Vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije Josipa Hegera, došlo je do izlijevanja potoka i kanala na području Bjelovara i Rovišća, a vatrogasci su punili vreće i postavljali zečje nasipe oko objekata i na ulaz u same objekte. Zabilježeno je i nekoliko ispumpavanja vode iz podruma.