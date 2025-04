Humanitarna utrka u Zagrebu: Trčite za djecu sa sindromom Down

Na zagrebačkom Bundeku će se u subotu, 17. svibnja trčati i hodati za osobe sa sindromom Down! I ove godine održava se humanitarna utrka Run for Down u organizaciji atletskog kluba Perpetuum mobile i Udruge za sindrom Down Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Run for Down Foto: DNEVNIK.hr

Podržite humanitarnu priču kojom se, osim o važnosti sporta, širi svijest i o važnosti uključivanju osoba sa sindromom Down, kojima sportske aktivnosti koriste i za socijalizaciju i za poboljšanje motoričkog razvoja. Sav prihod od kotizacija, 20 eura po trkaču ili hodaču, bit će doniran Udruzi Down za financiranje terapija za djecu.

Run for Down Foto: DNEVNIK.hr

Run for Down - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Na Bundeku će biti moguće sudjelovati u utrci trčanja 5000 m ili hodanja 1700 m, ali najbitnije je doći i podržati. Utrke kreću već od 18:30, kada događaj otvaraju djeca sa sindromom Down pa je važno i njih podržati glasnim navijanjem. Glavna utrka kreće u 19 sati, a utrka za hodače počinje u 19:05.

Run for Down Foto: DNEVNIK.hr

Trkače i hodače očekuju startni paketi u kojima će biti startni brojevi s čipom za mjerenje vremena, atletske dry fit majice s logom utrke (za prijave i uplate do 12.05.2024. ili do popunjenja kvote od 1000 trkača), svi natjecatelji koji završe utrku dobivaju finišersku medalju, a za prva tri mjesta osigurane su i nagrade.

Ambasador utrke ove godine je Ivica Kostelić. Run for Down podržat će i brojna poznata lica Nove TV, a utrku će voditi voditeljica Nove TV Renata Končić Minea.

Run for Down Foto: DNEVNIK.hr

Prijaviti se možete OVDJE.

Run for Down - 2 Foto: DNEVNIK.hr