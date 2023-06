Run for Down

Utrka na nasipu: U Zagrebu se trči radi plemenitog cilja

Ilustracija Foto: Nera Simic / CROPIX

Udruga sindrom Down u suradnji s Atletskim klubom Perpetuum mobile u subotu održava humanitarnu utrku RUN FOR DOWN na kojoj će se prikupljati novac za Udrugu te trčati ili hodati u znak potpore osobama sa sindromom Down - kromosomskim poremećajem s kojim se rađa jedno na 650 djece.