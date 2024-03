Dan osoba sa sindromom Down

Granice su uglavnom samo u našim glavama: "Jedan kromosom viška je samo jedan, a donosi jako puno iskustva i ljubavi"

Više od 2000 ljudi u Hrvatskoj ima kromosom viška. Danas osobe sa sindromom Down obilježavaju svoj dan, no za integraciju u društvo potrebno je puno više. O štićenicima zagrebačke udruge Down izvještava reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurković.