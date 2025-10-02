Hrvoje Petrač pušten iz Remetinca

Za puštanje na slobodu Hrvoje Petrč položio je jamčevinu od milijun eura. Jamstvo mu je nekretnina u vlasništvu sina Nikole, vinarija na Hršak Bregu. Prije tjedan dana Petrač se nagodio s USKOK-om u aferi mikroskopi.

Osuđen je na tri godine i devet mjeseci zatvora.

Ljubo Pavasović odvjetnik Hrvoja Petrača poručuje:

"Ročište je bilo samo formalno jer je jamčevina uplaćena, uknjižen je zalog na nekretninama. Ročište je bilo samo da se konstatira ta činjenica. Nakon čega je zatvor ukinut uz mjeru opreza da se javlja policiji u određenim vremenskim razmacima.

Jamčevina će biti založena u korist države dok ne stupi na izdržavanje kazne u teoretskom slučaju kad se to ne bi dogodilo tada bi to država uzela. Ali nema bojazni to se neće dogoditi, gospodin Petrač će uredno izdržati kaznu na koju je suđen".