Antun ima mirovinu od 400 eura, a četvrtinu troši na lijekove. Godinu dana je čekao pomoć: "Odbili su me..."

Antun ima više zdravstvenih problema i bez pomoći supruge ne može. Tražio je inkluzivni dodatak, nakon godinu dana čekanja rješenja dobio je odbijenicu i bez pregleda liječnika. Da je samac, kažu da bi ga dobio.



"Odbili su me, prema papirima, a mislim da bi trebalo nešto dati", prepričava.

Njegova supruga Katica upozorava da Antun ovisi o njezinoj pomoći. "Nije sposoban za ništa, moram ga svuda pratiti, on se ruši, njemu se vrti. Sad se pomalo i gubi..."



Oboje imaju po 400 eura mirovine, a Antun četvrtinu potroši na lijekove. Potražit će besplatnu pravnu pomoć, neće odustati.

Antun, sugovornik iz priloga Foto: Dnevnik Nove TV

Zbog inkluzivnog dodatka na sudove su već stigle stotine tužbi. Na zagrebački Upravni sud stiglo je 226 tužbi zbog obustave postupka nakon smrti stranke, u Osijeku su tri takva predmeta. U Splitu od 26 tužbi 20 je na čekanju, a šest su usvojili zbog nedonošenja predmeta u zakonskom roku. U Rijeci jedna tužba nasljednika.

"Mi smo donijeli odluku kojom smo odbili tužbeni zahtjev pozvavši se na postojeći stav Visokog upravnog suda, dakle stav višeg suda koji je izrazio stav da se postupci priznavanja prava i socijalne skrbi trebaju obustaviti kad stranka umre tijekom postupka obzirom da se radi o strogo osobnom dakle neprenosivom pravu", poručila je Vesna Perić, sutkinja Upravnog suda u Rijeci.

Vesna Perić, sutkinja Foto: Dnevnik Nove TV

Čeka se odluka o žalbi. A zagrebački sud je pokrenuo ogledni postupak. Odlučivat će o pravu nasljednika na inkluzivni dodatak.

"Navedeno je primjenjivo u slučaju kada onaj koji podnese zahtjev za inkluzivni dodatak premine tijekom trajanja postupka, prije nego što se donese odluka o njegovom pravu. U takvom slučaju prvostupanjsko nadležno tijelo donese odluku o obustavi postupka", objašnjava odvjetnik Dominik Musulin.

Musulin zastupa više nasljednika čiji članovi obitelji su preminuli prije nego su dočekali rješenje o inkluzivnom dodatku. Umjesto mjesec dana čeka se po godinu dana. "Većinom se radi o ljudima koji imaju teško stanje. Morate imati teško zdravstveno stanje, veliku invalidnost da bi ostvarili pravo na naknadu za inkluzivni dodatak...", govori.

Trebao je dobiti žuran odgovor kao onkološki bolesnik, ali sedam mjeseci od podnošenja zahtjeva preminuo je i Dragičin brat. Odlučila se na tužbu.

"Razlog zašto je moja obitelj podnijela žalbu je činjenica da nitko od nasljednika ne traži nešto novo, već tražimo ono što bi najmiliji ostvarili da su dočekali rješenje", tvrdi.

Na pitanje o tužbama premijer Andrej Plenković odgovara da ne može prejudicirati što će sudovi reći: "Ne želim to komentirati jer je bilo svakakvih situacija gdje su ljudi prijavljivali članove obitelji koji su bili u visokoj dobi, nepokretni, imali 90 godina... jer su čuli da je sad novi zakon pa će dobiti pravo. To će sudovi rješavati."

Priznato je pravo za više od 216.000 osoba, a oko 105.000 još čeka.

Iz Ministarstva rada koje je zaduženo za inkluzivni dodatak odgovaraju da će postupati prema pravomoćnim odlukama, a dosad nisu dobili nijednu koja se odnosi na smrt podnositelja zahtjeva.