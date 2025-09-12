Stižu kritike zbog kazne Butkoviću: "To pokazuje kakve dvostruke kriterije imaju naše institucije"

Nakon što je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo potpredsjednika i ministra Olega Butkovića s tri tisuće eura jer je posredovao kod zapošljavanja, on je najavio da će iskoristiti sve pravne lijekove jer u odluci ima nelogičnosti i nedosljednosti. Ipak, neki raniji takvi slučajevi stajali su neke i fotelja.

"Je li povreda nastala ili nije, dužnosnik može osporavati pred Visokim upravnim sudom. Međutim, odluka po sebi je vrlo značajna.Nadležna bi tijela svakako trebala razmotriti i utvrditi ima li ili nema elementa za pribavljanje daljih dokaza i eventualnog donošenja odluke o pokretanju kaznenog postupka počinjenja kaznenog djela", komentirao je Davorin Ivanjek, bivši član povjerenstva.

Sve to zbog poruka iz 2019. između ministra i bivše državne tajnice Rimac koje su lani dospjele u javnost, a koje impliciraju posredovanje u zapošljavanju.

Iz Mosta stižu kritike zbog slučajeva drugih dužnosnika.

"Marko Milić ne samo da nije kazneno odgovarao, kao Onni Butković, nego nije kažnjen ni od Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa za istu stvar i to pokazuje kakve dvostruke kriterije imaju naše institucije", rekao je zastupnik Mosta Nikola Grmoja.

