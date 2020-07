Hrvatski otoci i općine diljem zemlje uskoro bi se trebali napajati putem solarnih elektrana. HEP je potpisao sporazume s 11 gradova i općina, a izgradnja elektrana očekuje se kroz nekoliko godina. Sve bi trebalo dovesti do manjeg uvoza električne energije, o kojem je Hrvatska ovisna.

Zelene površine hrvatskih otoka, ali i brojne slavonske ravnice, uskoro bi trebale preplaviti HEP-ove solarne elektrane. 11 gradova i općina diljem zemlje javilo se na natječaj, a sada je na HEP-u da osigura novac i krene s projektom.

"Vidjeli ste na primjeru Korlata gdje je jedna vjetroelektrana predviđene snage 58 megavata dostatna za 50 tisuća kućanstava, znači otprilike možemo govoriti jedan megavat tisuću kućanstava, to sad ovisi o tehničkim predispozicijama, ali otprilike je to to", kaže Frane Barbarić, predsjednik Uprave HEP-a.

Za solarne elektrane aplicirali su Kršan, Lipovljani, Sućuraj, Viljevo, Mali Lošinj, Lipik, Bedekovčina, Novska, Marijanci, Križevci i Ludbreg. Ukupna snaga elektrana iznosit će 120 megavata što će biti dovoljno za napajanje 50 tisuća kućanstava.

Plan za izgradnju solarnih elektrana u Hrvatskoj Foto: DNEVNIK.hr

"Ukoliko budemo išli u ovom smjeru, ukoliko i drugi od naših 60 stalno nastanjenih otoka budu išli u tom smjeru, govorimo o elektranama koje bi mogle zadovoljavati potrebe naših otoka za električnom energijom jer ih tako činimo s jedne strane čistima, a s druge strane samoodrživima", rekao je Tomislav Ćorić, ministar zaštite okoliša i energetike.

Koliko će to sve stajati u HEP-u još uvijek ne znaju, no do kraja 2023. u solarne elektrane planiraju uložiti 750 milijuna kuna.

"Dodatno idemo i na baterijske spremnike kao što je to na Visu, gdje smo dogovorili s domaćem proizvođačem Končarom, također poslovnu suradnju, tako da ja vjerujem nakon ovog probnog rada gdje nam se sad nalazi solarna elektrana na Visu ćemo pristupiti jednom baterijskom osiguraču za dodatnu sigurnost opskrbe kućanstava", kaže Barbarić.

Kroz 10 godina plan HEP-a je od sunčeve energije proizvoditi struje kao što proizvodi pola nuklearke Krško.

"Ukoliko imate na umu činjenicu da je u ovom trenutku u Hrvatskoj instalirano oko 940 megavata kapaciteta iz svih tehnologija, biomase, vjetra, plina, ovdje govorimo o velikom iskoraku u idućih godinu dana", kaže Ćorić.

Sunčane elektrane smanjiti će uvoz električne energije, budući da Hrvatska danas uvozi čak trideset posto svojih potreba.

