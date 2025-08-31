Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Kraj državne pomoći?

Hoće li poskupjeti struja i plin? Subvencije ubrzo ističu, građani zabrinuti: "Sigurno će sve ići jako puno gore"

Piše Josipa Krajinović/DNEVNIK.hr, 31. kolovoza 2025. @ 19:55 komentari
Poskupljenje struje i plina - 2
Poskupljenje struje i plina - 2 Foto: DNEVNIK.hr
Subvencije za energente istječu za mjesec dana, a Vlada će već u ponedjeljak održati prvi sastanak s HEP-om. Za to vrijeme, umirovljenici su zabrinuti.
Najčitanije
  1. Svadbena hala, ilustracija
    Pozvana policija

    Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
  2. Ilustracija
    Objasnio što se dogodilo

    Oglasio se otac bebe koju je majka ostavila pored kontejnera: "Tresao sam se kad sam je vidio"
  3. Jaqueline Gmack
    uznemirujuće fotografije

    Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Pritvoren vozač koji je u Rijeci teško ozlijedio pješakinju i pobjegao
teške ozljede
Policija privela vozača koji je autom udario pješakinju: Nakon nesreće je pobjegao
Otac i sin su ozlijedili inspektora u civilu i dvojicu policajaca u Banja Luci
policija sve istražuje
Pojavila se snimka brutalnog obračuna u susjedstvu: Otac i sin napali policiju, a sve je počelo zbog djevojke
VREMENSKA PROGNOZA – pogledajte kakvo će vrijeme biti idući tjedan
vremenska prognoza
Stigao je kraj klimatološkog ljeta: Evo kakve će temperature biti idućeg tjedna
Istok Hrvatske privlači sve više turista, tamo vrh sezone tek dolazi: "Čeka nas puno manifestacija"
nova ponuda
Istok Hrvatske privlači sve više turista, tamo vrh sezone tek dolazi: "Čeka nas puno manifestacija"
Olimpijada starih sportova održava se u Slavoniji
očuvanje našeg identiteta
Olimpijada kakvu još niste vidjeli: Ovdje doping nije zabranjen, nego obavezan
Neželjeni gost pravi probleme na imanju, vlasnici očajni: "Gleda me s onim okicama i kao da mi se smije"
zaštićena vrsta
Neželjeni gost uništava im imanje, vlasnici očajni: "To je mrcina od 30 kila"
Drama na svadbi u blizini Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Pozvana policija
Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Oglasio se otac bebe koju je majka ostavila pored kontejnera: "Tresao sam se kad sam ju vidio"
Objasnio što se dogodilo
Oglasio se otac bebe koju je majka ostavila pored kontejnera: "Tresao sam se kad sam je vidio"
Popila je tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
uznemirujuće fotografije
Popila tabletu protiv bolova koju uzmaju brojni Hrvati, a onda joj se život zauvijek promijenio: "Bilo je kao da sam iznutra izgorjela"
Pet električnih automobila zapalilo se na autocesti u Njemačkoj, šteta 180.000 eura
šteta veća od 180.000 eura
Drama na autocesti! Požar progutao pet električnih automobila
HALMED: Za 28 posto porasla potrošnja lijekova koji se koriste i za mršavljenje
Vlada zabrinutost
U Hrvatskoj se sve više troši ovaj lijek, liječnici upozoravaju: On ne može riješiti problem
Detalji tragične nesreće kod Benkovca: Poginuli vozač i mladi putnik, uhićen državljanin Srbije
Uhićena jedna osoba
Tragedija kod Benkovca: Poginuli vozač i mladi putnik, policija objavila detalje
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Drama na svadbi u blizini Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Pozvana policija
Drama na svadbi kod Zagreba: "Svi smo od šoka odmah krenuli provjeravati svoje aute"
Oglasio se otac bebe koju je majka ostavila pored kontejnera: "Tresao sam se kad sam ju vidio"
Objasnio što se dogodilo
Oglasio se otac bebe koju je majka ostavila pored kontejnera: "Tresao sam se kad sam je vidio"
Pet električnih automobila zapalilo se na autocesti u Njemačkoj, šteta 180.000 eura
šteta veća od 180.000 eura
Drama na autocesti! Požar progutao pet električnih automobila
show
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Alka Vuica otkrila kako joj je bilo na odmoru na Mykonosu
''od škrtog kamenjara...''
Alka Vuica nakon odmora u inozemstvu: ''Neka mi nitko više nikada ne kaže da je Hrvatska skupa''
Sandra Bagarić podijelila urnebesne fotografije sa suprugom Darkom Domitrovim
''sam si...''
''Ne fali mi civilizacija uopće'' Sandra Bagarić pokazala kako već neko vrijeme živi
zdravlje
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Razvija se na kostima
Sarkom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
Ovisi o ovome
Kada se pije vitamin D za maksimalnu učinkovitost?
zabava
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
Urnebesno
Automobil iz Srbije prenosi neobičan teret koji je oduševio društvene mreže
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
Urnebesno
Pohvalio se luksuznim autom i satom, no detalj je otkrio drugu realnost
tech
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
I kako nam to može pomoći da ga bolje razumijemo
Znanstvenici otkrili što se skriva u unutrašnjosti Marsa
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Kako to?!
Ova tehnologija u automobilima spašava živote, no mnogi je vozači - deaktiviraju
Upozorenje vladajućima nakon provedenog istraživanja: Ovo je poziv na buđenje jer alternativa je sumorna
O tome treba misliti već sad
Upozorenje vladajućima nakon provedenog istraživanja: Ovo je poziv na buđenje jer alternativa je sumorna
sport
Veliki preokret u prodaji Rijeke: The Athletic otkrio da Mišković ostaje vlasnik kluba
Detalji posla
Veliki preokret u prodaji Rijeke: Mišković dobio "i ovce i novce"
Kovačević nakon drame u Varaždinu priznao: "Možda sam više očekivao od njega..."
Prvi remi
Kovačević nakon drame u Varaždinu priznao: "Možda sam više očekivao od njega..."
VIDEO Zove se Vuk Latinovich i zabio je možda najspektakularniji autogol u povijesti
KAKO GA JE POGODIO
VIDEO Zove se Vuk Latinovich i zabio je možda najspektakularniji autogol u povijesti
tv
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
DALEKI GRAD
Pogledajte što donosi finale sezone serije "Daleki grad"!
Daleki grad: Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
DALEKI GRAD
Iznenadila obožavatelje - osvajala je titule na svjetskim i europskim natjecanjima
Što još mogu izgubiti doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
LEYLA
Što još mogu izgubiti doznajte u novim epizodama serije "Leyla"
putovanja
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Vardzija
Kameni grad kraljice Tamare: Čudo isklesano u stijeni od 19 katova u kojem je živjelo 50 tisuća ljudi
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Najmanja na svijetu
Čudo prirode: Predivna pješčana plaža na 100 metara od mora
Mali trenuci koji znače najviše: Zašto volimo prvi gutljaj nakon dugog dana
Pokrovitelj Heineken®
Mali trenuci koji znače najviše: Zašto volimo prvi gutljaj nakon dugog dana
novac
Ivana Horvat: Zašto nam je prihvatljivo da je Norveška skupa?
Kava oko 10 eura
Ivana Horvat: Zašto nam je prihvatljivo da je Norveška skupa?
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
prkosi gravitaciji
Nije znanstvena fantastika: Ovo je motor koji leti i možete ga kupiti. Jedino što košta kao tri stana u Zagrebu
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
Na rubu paralize
Londonu od 5. rujna prijeti potpuni kaos – evo što očekuje milijune stanovnika i posjetitelja
lifestyle
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
Julia Roberts u Versace haljini u Veneciji
Divno, divno!
Kakav stil, kakav kroj, kakvi detalji! Haljina Julije Roberts pravo je remek-djelo, izrada je trajala 300 sati
Recept za kolač čupava Kata
Provjereni recept
Obožavamo ovaj stari kolač, savršen je uz kavu, a priprema se baš jednostavno
sve
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Morate vidjeti ovaj trenutak!
Dječak s harmonikom napravio pravi šou: Zapjevao poznati hit, a publika ga je pošteno nagradila
Tko je Ilan Tobianah Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu?
''kralj monaka''
Tko je Zeus, najmisteriozniji čovjek na svijetu? Rasipa se milijunima, stalno hoda bos
Čitateljice odabrale najljepše hrvatsko tradicionalno muško ime
Vaš favorit
Više od 3000 čitateljica odabralo je najljepše muško hrvatsko ime
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene