Hoće li poskupjeti struja i plin? Subvencije ubrzo ističu, građani zabrinuti: "Sigurno će sve ići jako puno gore"

Čekaju li nas skuplje režije za struju i plin? Vlada je najavila postupan izlazak iz mjera pomoći kojom su ograničavali cijene energenata, subvencije istječu za mjesec dana.

Zasad se radi na planu za dalje, a kako Dnevnik Nove TV doznaje – kreću sastanci i dogovori, prvi će se održati u ponedjeljak s HEP-om.

Svaki umirovljenik svoju priču ima o cijenama i mirovinama. Zajednička im je briga – rast cijena struje i plina ako država makne subvencije.

"Normalno da me brine, a kakva mi korist od toga šta će oni napraviti. Ajde recite šta su napravili dosad", rekla je Branka iz Zagreba.

"Moja žena ne da upaliti svjetlo, ne da pustiti vodu, uvijek viče na mene. Da tako ne radimo ne bismo mogli preživjeti", rekao je Milan.

"Ja i supruga od toga živimo, od 700 eura mirovine. Trebam li dalje objašnjavati, nikakve vaučere, ništa. Tko bi mi dao?, zapitao se Mirsad.

"Dok platiš režije, ne ostane ništa. Imam 400 eura mirovine", kazao je Mato.

"Sigurno će sve ići jako puno gore, a penzije idu gore, ali ne idu dovoljno", rekla je Ljerka.

Socijalno najugroženiji primali su energetski dodatak od 70 eura, očekuje se pomoć i ubuduće.

"Bilo bi dobro da se dobro razmisli jer je još inflacija visoka. Nadamo se da najranjivije skupine neće ostati bez toga odnosno da će se na neki drugi način to popuniti", rekla je Višnja Fortuna iz Matice umirovljenika.

Takva su zasad i obećanja Vlade. Vlada kreće u dogovore s ciljem izlaska iz subvencije energenata, jasan je ishod da više neće biti horizontalne pomoći svima, ali najavili su pazit će na najugroženije, doznajemo i da će sutra održati sastanak s HEP-om.

Osmi paket mjera pomoći kućanstvima i poduzetnicima u koji je uloženo oko 300 milijuna eura istječe za mjesec dana. Donosio je uštedu. Umjesto tržišnih 584 eura, građani su plaćali 482 eura na godinu, odnosno uštedjelo bi se tako 102 eura na godinu.

Igor Grozdanić, energetski stručnjak

Stručnjaci su za tržišne cijene, ali da se promjena uvede postepeno i da se pomogne socijalno ugroženima.

"Problem oko energije je to da je kod nas cijena za industriju, posebno za proizvodnu industriju, mala i srednja poduzeća i obrti dosta visoka. Na to bi se trebalo više paziti. Pozivam i apeliram ministarstvo da obrati posebno na to pažnju", rekao je energetski stručnjak Igor Grozdanić.

"Ovako snažne subvencije koje je Hrvatska imala i dulje nego većina članica EU zapravo umanjuju kapacitet našeg HEP-a za ulaganja, a znamo koliko su bitna ako želimo provesti cijelu energetsku tranziciju. Trebat ćemo puno jaču energetsku infrastrukturu", rekao je Hrvoje Stojić iz HUP-a.

"U ovoj situaciji bi bilo najbolje da dok popis stanovništva o imovinskom statusu ne bude gotov, da se do tada zadrži subvencija, a kad se bude znao status, da se uvedemo neki model po kojem ćemo subvencionirati te građane", rekao je Ljubo Jurčić.

Oporba prigovara - prelit će se sve preko leđa građana i poduzetnika.

"Ovo su bile samo kratkoročne mjere i da, činjenica je, s obzirom na inflaciju koja udara na hrvatske poduzetnike i građane već treću godinu za redom. Sad ćemo polako ući u četvrtu godinu da će se to jako odraziti na njihove budžete. I naravno da to u ovom momentu ne možemo podržati kao takvo", rekla je Sanja Radolović (SDP).

"Vlada je godinama kupovala socijalni mir raznim subvencijama, sad preko noći trošak prebacuje na građane. To nije dobar plan, želimo zaštitu najranjivijih skupina, želimo ulaganja u energetsku učinkovitost i održivost, našu proizvodnju energije i to je put koji bi odgovorna Vlada činila da zaštiti svoje građane, ali i da misli na svoju državu, na proizvodnju same energije", kazao je Marin Miletić iz Mosta.

Stručnjaci očekuju da neće doći do značajnih skokova, kao ni za cijene goriva kad su ukinuli ograničenja. Svi Vladini paketi ovih mjera dosad su premašili osam milijardi eura.