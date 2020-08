S obzirom na novi nedavni porast broja zaraženih istražili smo kakva su pravila, mjere te uvjeti samoizolacije u zemljama Europe te kakva je razlika kod određivanja je li zemlja na takozvanim crvenim listama.

Jedan od glavnih kriterija za oznaku sigurnosti zemlje u pandemiji je broj zaraženih na sto tisuća stanovnika. Većina zemalja to prati dva tjedna. No sve se razlikuje od zemlje do zemlje.

One čije kriterije još uvijek nismo prekoračili su redom Bugarska, Francuska, Danska, Češka, Mađarska, Luksemburg, Malta, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Španjolska, Švedska i Švicarska.

No, s druge strane, bez negativnog testa na koronavirus ne možete u Austriju, Cipar, Grčku, a ako dolazite automobilom, ni u Italiju.

A u neke zemlje se ne isplati ići na godišnji odmor, jer ćete ga provesti u samoizolaciji. To su Estonija, Irska, Latvija, Litva, Nizozemska i Norveška. Ako se pak odlučite za Finsku, morate imati opravdane razloge, a nakon ulaska preporučuje se samoizolacija od četrnaest dana. Danas su se tim zemljama pridružile i Slovenija i Velika Britanija.

Odluka je danas stigla i iz Njemačke. Po njima su kritične dvije dalmatinske županije. Ograničenja po županijama uvela je i Belgija, ali njihov popis je širi. To se odnosi na Vukovarsko-srijemsku, Brodsko-posavsku, Osječko-baranjsku, Splitsko-dalmatinsku županija te na Grad Zagreb.

Na Island možete uz četrnaest dana samoizoalcije, koja vam može trajati kraće, pet dana, ali samo ako imate negativan test.

Pravila Europske komisije

Europska komisija predložila je da ako u nekoj zemlji ima više od šesnaest zaraženih na sto tisuća stanovnika, tada ta zemlja više ne bude epidemiološki "zelena". No Slovenija ima ipak malo stroža pravila pa ako u dva tjedna bude deset zaraženih na sto tisuća stanovnika, zemlja prelazi u narančasto.

A ako ima više od četrdeset zaraženih, tada na snagu stupa samoizolacija i zemlja je ušla u crveno. Njemačka je tu malo popustljivija jer u tjedan dana zemlja ne smije imati više od pedeset zaraženih na sto tisuća stanovnika.

Inače, iako smo i danas na sjednici Vlade mogli čuti kako Hrvatska ima 33 zaraženih na sto tisuća stanovnika, to su ipak stari podaci, a oni najnoviji, nakon ova dva rekordna dana, pokazuju golem skok. U posljednja dva tjedna imamo 47 zaraženih na sto tisuća stanovnika.

Što je s povratkom u školu?

Radna skupina je održala dva sastanka, novi im nije zakazan. No ono što znamo je da klasični raspored učenici mogu zaboraviti. Naime, satnica će se raditi tako da bude više blok sati i u smjenama kad god je to moguće.

Zanimljivo je ipak da će odluku o tome hoće li učenici imati jedan dan samo hrvatski i matematiku škole donositi same. Poanta svega je da se što manje učitelja izmjenjuje u jednom razredu.

Priprema se nekoliko scenarija i oni se neće primjenjivati jednako za cijelu Hrvatsku, već će se prilagođavati po županijama ovisno, sad već svi znamo, o epidemiološkoj situaciji.

