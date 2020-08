Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs poručio je u četvrtak na sjednici Vlade kako je cilj njegova ministarstva da djeca 7. rujna krenu u škole, iako će datum početka školske godine uvelike ovisiti o razvoju epidemiološke situacije u Hrvatskoj. Ali izjava premijera Andreja Plenkovića pokazala je da on već sada zna što će biti prvog dana škole.

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs izjavio je prije sjednice Vlade da će dokument o početku nastave u novoj školskoj godini biti poznat u ponedjeljak, 24. kolovoza, tada će biti i objavljen i u njemu će biti svi podaci i varijante o početku nastave.

U tom dokumentu bit će navedeno na koji se način škole trebaju pripremiti za početak školske godine, definirati ulazak i izlazak djece iz škole, kretanje unutar zajedničkih prostorija i niz drugih mjera u cilju osiguravanja sigurnog odvijanja nastave.

Kako je već ranije najavio ministar Fuchs, nova školska godina 2020./2021. počet će 7. rujna, a polazišna je točka da će početi u učionicama.

Što ako eskalira situacija?

Otkrio je da je jedna varijanta koju razmatraju mješovita nastava u kojoj bi učenici jedan tjedan išli u školu, a drugi tjedan pratili nastavu online. ''Sve ćete vidjeti u ponedjeljak'', rekao je. Istaknuo je da će na varijante nastave utjecati epidemiološke situacija.

"Radimo u najboljoj mogućoj vjeri da stvar držimo pod kontrolom, a vidite i sami što se zbiva s epidemiološkom situacijom, pa je pitanje hoćemo li uopće moći početi. Ako situacija eskalira do većih razmjera, sigurno je da će se poduzeti neke druge mjere", istaknuo je i dodao da je još uvijek onako kako su zamislili.

O maskama u školama

Kasnije je Fuchs na sjednici Vlade dodao još da je moguće promijeniti datum početka škole. Ponovio je da postoji nekoliko scenarija koji će ovisiti o epidemiološkoj situaciji u državi, pojedinim županijama, kao i dijelovima pojedinih županija. Primjerice, u Splitsko-dalmatinskoj županiji nema nijednog pozitivnog slučaja na otoku Visu, stoga ne bi bilo logično da se isti scenariji primjenjuju u tim lokalnim školama, naveo je.

O maskama u školama stajalište je da se one moraju nositi pri dolasku i odlasku u javnom prijevozu te unutar samih škola za više razrede, od 5. razreda nadalje, kada se djeca kreću po hodnicima i miješaju s drugim razredima. Tijekom nastave maske će djeca moći nositi ako to žele, ali to neće biti obveza, istaknuo je Fuchs.

Presjekao premijer Plenković

Rekao je i da stručne službe nadopunjuju sadržaj elektroničkih materijala koji će se možda koristiti ako dođe do eskalacije epidemije, pri čemu se predviđa da bi dio učenika bio u školi, a dio kod kuće, odnosno djeca bi se rotirala u školi.

Fuchsovo objašnjavanje različitih varijanti, pa i spominjanje moguće promjene datuma početka škole, presjekao je premijer Andrej Plenković. ''Najvažnija je poruka da je početak škole predviđen za 7. rujna kao što je bilo planirano. To je najbitnije i za djecu i za roditelje. Ključna poruka je - 7. rujna počinje škola'', zaključio je.