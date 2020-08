Osim na Hrvatsku nova mjera za ulazak u Veliku Britaniju odnosi se na na putnike iz Austrije i Trinidada i Tobaga. Slovenska vlada odluku o karanteni potvrdila je na sjednici u četvrtak.

Britanski ministar prometa Grant Shapps objavio je kako će svi koji dolaze iz Hrvatske morati u 14-dnevnu karantenu. Ova mjera odnosi se i na putnike iz Austrije i Trinidada i Tobaga jer su ove zemlje skinute s liste zemalja sigurnih za putovanje. Dodao je da mjera stupa na snagu u 4:00 u subotu.

S druge strane Portugal je procijenjen kao sigurna destinacija te putnici iz te zemlje neće više morati u karantenu.

Data shows we need to remove Croatia, Austria and Trinidad & Tobago from our list of #coronavirus Travel Corridors to keep infection rates DOWN. If you arrive in the UK after 0400 Saturday from these destinations, you will need to self-isolate for 14 days.