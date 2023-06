Zaplijenjeno 19 milijuna paketa krivotvorenih igrača! Opasne su za djecu: Stručnjaci objašnjavaju kako prepoznati da nije riječ o originalu

Devetnaest milijuna paketa krivotvorenih igračaka, toliko je zaplijenjeno u velikoj međunarodnoj akciji. Carinici lako prepoznaju da nije riječ o originalima.

"Ovdje se radi o vrlo lošoj kvaliteti, originalni imaju neki tekst gdje je proizvedeno, o kakvoj se robi radi, ovdje toga nema. Koristi tuđe žigove da bi lakše prodao svoj proizvod loše kvalitete, tada se radi o povredi prava i mi tu nastupamo i zaustavljamo takvu robu", rekao je Ninoslav Babić iz središnjeg ureda Carinske uprave i dodaje kako je kod nas za povredu prava žiga moguća kazna do tri godine zatvora.

Uglavnom je riječ o društvenim i kartaškim igrama, kockicama i lutkama iz poznatih dječjih crtića, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

Krivotvorene igračke na prvu izgledaju gotovo identično originalnima i teško je utvrditi da se radi o krivotvorini. Međutim, u većini slučajeva su opasne za djecu budući da sadržavaju opasne kemikalije te nisu prošla zdravstvena testirana koja su obavezna po Zakonu. Također, nema nikakvih uputa ili upozorenja kako se s njima treba rukovati.

"To su proizvodi koji su nesigurni, koji su proizvedeni bez ikakvih normi, bez ikakvih poštivanja kvalitete i vrlo lako može doći do odvajanja sitnih dijelova. To su nezakoniti proizvodi i moraju biti uništeni", kaže Babić.

Operacija je trajala pet mjeseci, a sudjelovalo je 29 zemalja. Vrijednost robe iznosila je 79 milijuna eura. Rezultat su prijave protiv više od dvjesto osoba.

"Među njima nema, koliko je meni poznato, nijednog Hrvata", kaže Babić.

Pročitajte i ovo Napredak tehnologije Stiži komarci iz Italije! Pula i Osijek u borbi protiv malih krvopija, pokreće se posebna tvornica

Većina oduzete robe bila je namijenjena za hrvatsko i tržišta susjednih zemalja. Za našu Carinu to nije ništa novo.

"Prošle godine Carinska uprava je zaustavila 460.000 različitih krivotvorenih artikala, a više od trećine te robe bile su igračke.

To je roba koja dolazi morskim putem iz Kine. Značajne rezultate imamo i na graničnim ispostavama u Slavoniji za robu koja dolazi iz Turske kamionima", rekao je Babić.

Pročitajte i ovo U srijedu zastara Nemate još puno vremena: Što je sve potrebno i stignete li još uvijek predati tužbu za kredite u švicarcima

Pokušaj uvoza krivotvorene robe tretira se kao prekršaj. Osim ako stečena protupravna imovinska korist nije veća od 65.000 kuna tada je to kazneno djelo.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.