DHMZ objavio izvanredno upozorenje zbog poplava

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je izvanredno upozorenje zbog opasnosti od poplava.

Prenosimo ga u cijelosti:

"Tijekom protekla 24 sata je na području Hrvatske najviše oborine zabilježeno u Slavoniji, Banovini, Žumberku i u Gorskom Kotaru što je dobro vidljivo na priloženoj slici gdje je prikazana radarska slika akumulirane oborine u razdoblju 27. – 28. ožujka 2025. do 12 sati.

DHMZ - poplave Foto: DHMZ

Tijekom noći 27./28. ožujka 2025. i današnjeg jutra došlo je do bujičnih poplava na području slivova sjeverno od Papuka, iako u jučerašnjim prognostičkim materijalima (27. ožujka 2025.) nije bilo jasne indikacije za događaj ovakve magnitude na ovom području.

Vodostaji na cijelom slivu rijeke Save i dalje rastu. Prema raspoloživim prognostičkim materijalima prestanak oborina očekuje se do kraja vikenda, ali time ne prestaje moguća ugroza od visokih vodostaja i poplava. Naime velike količine oborine tj. vode koja je trenutno raspoređena na površini savskog sliva još nije pristigla do glavnog vodotoka.

Poplava u Orahovici Foto: Vlado Kos/Cropix

Od većih pritoka naročito rastu Una u donjem dijelu toka, Kupa i pritoci, dok manje bujične rijeke (npr. Bregana ili Orljava) brzo reagiraju na oborinu koja pada te iznimno brzo rastu i mogu lokalno uzrokovati probleme.

Maksimalni vodostaji rijeke Une u Hrvatskoj Kostajnici očekuju se sutra, 29. ožujka 2025. u popodnevnim i večernjim satima s mogućim ulaskom u izvanredno stanje mjera obrane od poplava.

Kupa i Korana u Karlovcu svoje maksimume bi trebale imati u nedjelju 30. ožujka 2025. sredinom dana u izvanrednim mjerama obrane od poplava.

Srednja i donja Sava će od 30. ožujka 2025. započeti nešto duže razdoblje visokih vodostaja koje će potrajati sljedećih nekoliko dana. Takvo stanje je podržano povećanim dotocima velikih desnih pritoka iz BiH, kao i našim lijevim pritocima uslijed velike količine oborina proteklih dana.

Razvoj vremenske situacije sljedećih dana odredit će daljnji razvoj hidroloških uvjeta i vodostaja naših rijeka.

Naše prognoze i upozorenja se redovito osvježavaju te preporučamo da ih redovito pratite na našim mrežnim stranicama te se pridržavate uputa i preporuka nadležnih žurnih službi."

Meteoalarm zbog kiše i bure

DHMZ je upalio žuti meteoalarm za veliki dio Hrvatske zbog obilnih oborina i jake bure.

Meteoalarm u Hrvatskoj Foto: DHMZ

U unutrašnjosti Hrvatske prevladavat će pretežno oblačno uz povremenu kišu, lokalno obilnija oborina moguća je u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj, najavio je u subotu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Na Jadranu sunčana razdoblja, osobito u Dalmaciji, tek ponegdje uz malo kiše ili pljusak.

Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena bura, poslijepodne podno Velebita i jaka, a u Dalmaciji slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak.

Temperatura zraka bez izraženijeg dnevnog hoda, u unutrašnjosti većinom od 7 do 12, na Jadranu od 12 do 17 stupnjeva Celzijevih.

