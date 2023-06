Povučeni svi novci iz Fonda solidarnosti: "Svaki cent tih sredstava će biti itekako kvalitetno iskorišten"

Kad se male ruke slože, sve se može - pokazalo se konačno i u Banovini.

"Nevjerojatno, to je sad u punom jeku, samo dokle, ne znam, dokle će to trajat", pita se Stipo iz Petrinje.

"Živnulo je, radi se, obnavlja, prije je to djelovalo, znate, sablasno", kaže Srećko iz Siska.

"Stvarno se radi na svakom ćošku, u svakom kvartu, to je nešto nevjerojatno", sretno komentira Danijela iz Petrinje i kaže da je nije briga što se nije radilo do sad. "Ma boli me briga zašto nije, bitno da se radi."

Konačno su tako iskorištena sva sredstva iz Fonda solidarnosti. Ukupno 691 milijun eura za Zagreb i 412 milijuna eura za petrinjski potres.

S tim novcem popravljaju se bolnice, škole, vrtići, fakulteti, zgrade kulture, pokrpana je voodopskrbna mreža, prometnice, mostovi, propusti, tramvajske pruge, željeznice.

"Svaki cent tih sredstava će biti itekako kvalitetno iskorišten", rekao je ministar Tomo Medved.

A kako su se novci trošili otišao je na Banovinu danas provjeriti premijer u društvu ministara. Dobro raspoloženi, obilazili su lokaciju po lokaciju.

"Mi očekujemo da ono što je u našoj nadležnosti, da smo gotovi sa svime do 9. mjeseca. I ova zgrada, i srednja škola i zgrada Doma zdravlja i kuće. Deveti mjesec, mora sve bit gotovo", zadovoljno su komentirali.

Preko doma zdravlja, gradilišta stambenih zgrada, veteranskog centra, stambenog naselja. Moguće je završiti i dvije kuće u danu.

"To je taj američko-njemački sistem, znači montažna se kreće i onda se kreće fasadni radovi, krovište, unutra ličilački radovi i to ide", rekao je građevinar Elmor Baraković.

Ono što još uvijek ne ide - stambene su kuće. U Zagrebu je situacija gora nego na Banovini.

"Sagrađenih je negdje sve zajedno oko 110-ak zgrada, kuća, 30 je gotovo u potpuno, njih je 11 useljivo potpuno, ovih 19 treba namještaj", rekao je ministar Branko Bačić.

"Dvije i pol godine ništa se nije radilo, sad se počelo raditi. Gradilišta su svuda, ruše se objekti, uklanjaju, grade se, nije sve do ministarstva", komentirala je pak dogradonačelnica Gline Branka Bakšić Mitić.

No izbor ministara ipak je bio do - premijera. Reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan pitala ga je je li mu žao što nije ranije Branka Bačića stavio za ministra.

"Meni je drago da je Branko član Vlade i da je svojim iskustvom itekako ubrzao procese", misteriozno je komentirao.

Pa bi građani - koji u kontejnerima čekaju obnovu - sljedeću zimu konačno trebali proživjeti dostojanstveno.

