Nemate još puno vremena: Što je sve potrebno i stignete li još uvijek predati tužbu za kredite u švicarcima

Zastara za tužbe za kredite u švicarcima nastupa u srijedu. Je li to dovoljno vremena da se netko tko do sada još nije podnio tužbu, ipak odluči na to, uživo u Dnevnik Nove TV javila je reporterka Barbara Štrbac koja je razgovarala s Goranom Aleksićem iz udruge Franak.