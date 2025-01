Hrvati su među najmanje zadovoljnima u EU, no jedna zemlja ipak prednjači: "Većina je na rubu egzistencije"

Prema najnovijim podacima koje je objavio Eurostat, Hrvati su u prosjeku jedni od najmanje zadovoljnih u Europskoj uniji.

Na ljestvici od 0 do 10 svoje životno zadovoljstvo ocjenjuju ocjenom 7.1 što je nešto ispod europskog prosjeka.

Ipak, kad se te brojke dodatno analiziraju po dobnim skupinama, ispada da su hrvatski građani u dobi između od 16 do 29 godina najzadovoljniji svojim životom u cijeloj Europi s ocjenom 8.2.

S druge strane, stariji od 65 godina s ocjenom 6.2 pri samom su dnu europskog poretka. Pa, barem statistički, ispada da je Hrvatska zemlja zadovoljnih mladih i nezadovoljnih starih.



Na koncu, recimo da u Europi postoji samo jedna država u kojoj je životno zadovoljstvo u svim dobnim skupinama niže nego u Hrvatskoj. To je Bugarska.

Standard u Bugarskoj Foto: DNEVNIK.hr

A baš je u Bugarskoj boravio reporter Dnevnika Nove TV Dino Goleš koji je zavirio u tamošnje cijene.

Bugarska je ušla u Europsku uniju 6 godina prije Hrvatske. Još uvijek nije uvela euro, a po europskim statistikama uvijek je na začelju.



Pa opet s Bugarskom se često uspoređujemo jer i Hrvatska je često na dnu europskih ljestvica. Pa kakav je tamo život? Ovisi koga pitate.



"Volim našu zemlju, ali politika i ekonomija u ovom trenutku nisu obećavajuće za budućnost", rekla je Dimala. "Ima puno siromaštva i nejednakosti. Znam neke ljude koji rade na više mjesta i imaju više od jednog posla", rekla je Julija.



Doista Bugarska ima dva lica. Sofiju koja lovi korak sa Zagrebom i ostatak zemlje koji je nevjerojatno siromašan. Kristijan koji drži obiteljski kafić tvrdi živi se bolje nego što kažu statistike. "Dobra smo država za one koji žele raditi, za one koji ne žele raditi...".



Prosječna plaća u državi prema Eurostatu je 1000 eura, no u glavnom gradu penje se na 1500 eura.



Gledajući isključivo plaće prosječan Bugarin živi i do 20 posto lošije od prosječnog Hrvata, prosječni stanovnik Sofije ima plaću kao prosječni Zagrepčanin, ali živi bolje jer su troškovi u Bugarskoj primjetno manji.



Gorivo je po litiri jeftinije 10 centi, najam dvosobnog stana je 400-500 eura, a novogradnja se u širem centru može kupiti od 1700 do 2200 eura po kvadratu. Inflacija je ovdje manja nego u Hrvatskoj, ali i tu se svi žale na cijene hrane.



"Inflacija je visoka posljednjih 5 godina, cijene samo rastu", rekao je Goran. "Postoji dio stanovništva koji radi u stranim korporacijama i koji može sebi priuštiti više nego srednje statistički Francuz, ali to je vrlo tanak sloj stanovništva, dok je veći dio zaista na rubu egzistencije", rekao je Marijan.



Dnevnik Nove TV provjerio je cijene u trgovinama kojih ima i u Hrvatskoj.

Ulje je skuplje, riba također, meso i maslac uglavnom stoje isto, ali su kava, banane, svježi sir, pivo, prašak za rublje, dječja hrana i upola jefitiniji, a dojam je da je hrana uglavnom povoljnija. Manje su i cijene u restoranima, javnom prijevozu, taksiju...



Bugarska čeka ulazak u eurozonu - što je više puta odgađano, a s druge strane građani se boje da će uvođenjem eura sve dvostruko poskupjeti.



"Ljudi se boje kad zamijenimo lev eurom da će biti još povećanja cijena", rekla je Julija. "Puno ljudi nije optimistično i ne želi uvesti euro", poručio je Ivan.



"Nadam se euru jer će sigurno pomoći gospodarstvu", rekla je Dimala.



U Schengen su ušli lani, u eurozonu se nadaju ući ove godine. Dotad, u centru će biti više mjenjačnica nego suvenirnica.

