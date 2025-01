Oluja stoljeća približava se sjeveru Europe, izdana upozorenja: Milijunima ljudi savjetuje se da ostanu kod kuće

Opasna oluja Eowyn približava se sjevernoj Europi. Ova snažna oluja donosi vjetrove orkanske snage, jaku kišu i snijeg. Olujni vjetar bi mogao puhati i do 160 km/h na nekim izloženim obalama, a leteći otpad može predstavljati opasnost po život.

Milijunima ljudi savjetuje se da ostanu kod kuće – sve škole u Sjevernoj Irskoj dobile su preporuku da zatvore svoja vrata.

Meteorološki zavod upozorava na moguće oštećenje zgrada s otkinutim krovovima te značajne poremećaje u prometu. BBC navodi kako bi ovo mogla biti oluja stoljeća za Republiku Irsku.

U Ujedinjenom Kraljevstvu Met Office ističe kako postoji velika vjerojatnost ugroze života te se građanima preporučuje da izbjegavaju putovanja kad god je to moguće. Crveno upozorenje najviša je razina vremenskog upozorenja, što znači da se očekuju opasni vremenski uvjeti te se apelira na ljude da poduzmu mjere kako bi sebe i druge zaštitili.

Crveno upozorenje za cijelu Sjevernu Irsku će biti na snazi od petka.

Another video from Quintrell downs #cornwall of strong winds ( possible downburst or a tornado after hail and thunder passed over)



Video courtesy of Niamh@NickJF75@bbcweather@AnthonyStorms7 @DundeeSat @BlackCountryWX @BBCCornwall @ITVCharlieP @itvnews @BBCCornwall… pic.twitter.com/vTRwEwT4G7