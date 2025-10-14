Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
BRANI BEROŠA

Hrstić 'pojačala' Plenkovićevu poredbu: "Medicina se ne zaboravlja. To je kao vožnja biciklom"

Piše Hina, 14. listopada 2025. @ 14:21 komentari
Irena Hrstić
Irena Hrstić Foto: Josip Bandic/Cropix
Ministrica Irena Hrstić objasnila je i zašto su nekima naknade za bolovanje ostale u malom iznosu, iako su odnedavno povećane.
Najčitanije
  1. Lovac, ilustracija
    OTKAZALI LOV

    Šok u Dalmaciji! Lovci se zgrozili najezdom opasnih predatora: "Bili su kamuflirani, a jedan je visio..."
  2. Eksplozija kuće kod Verone
    SEOSKA KUĆA

    Užas u susjedstvu! Trojica vojnika poginula, deseci ranjenih u eksploziji: "To je čin apsolutnog ludila"
  3. Porezna uprava
    Do kraja godine

    Porezna uprava kreće u nadzor: Imaju točno određene mete
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Razgovarali smo s majkom čiji sin ide u srednju školu gdje se dogodio šokantni incident
Dječak je u bolnici
Razgovarali smo s majkom čiji sin ide u školu u kojoj je uboden dječak: "Poslao mi je poruku da..."
Strava u Njemačkoj: Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
strava u njemačkoj
Šetači u šumi pronašli tijelo, vjeruju da je to dječak koji je nestao
Drama u Bedekovčini: Jedna osoba ozlijeđena kod srednje škole, dignut helikopter
helikopterom prebačen u Zagreb
FOTO Strava u školi u Zagorju: Dječak uboden nožem, doznali smo detalje incidenta
Kripto influencer Kostja Kudo pronađen je mrtav
Kostja Kudo
Užas u Kijevu: Poznati kripto influencer pronađen mrtav u Lamborghiniju, imao je prostrijelnu ranu u glavi
Hrstić: "Medicina se rijetko zaboravlja" — komentar o zapošljavanju Vilija Beroša
BRANI BEROŠA
Hrstić 'pojačala' Plenkovićevu poredbu: "Medicina se ne zaboravlja. To je kao vožnja biciklom"
Njemačka građane priprema na rat: Objavljen važan dokument
Pomak u doktrini
Njemačka građane priprema na rat, objavili važan dokument: Ovo treba imati svako kućanstvo
Lovci morali prekinuti lov zbog velikog broja poskoka
OTKAZALI LOV
Šok u Dalmaciji! Lovci se zgrozili najezdom opasnih predatora: "Bili su kamuflirani, a jedan je visio..."
U eksploziji kuće poginula tri karabinjera, deseci karabinjera, policajaca i vatrogasaca ranjeni
SEOSKA KUĆA
Užas u susjedstvu! Trojica vojnika poginula, deseci ranjenih u eksploziji: "To je čin apsolutnog ludila"
Drama u Bedekovčini: Jedna osoba ozlijeđena kod srednje škole, dignut helikopter
helikopterom prebačen u Zagreb
FOTO Strava u školi u Zagorju: Dječak uboden nožem, doznali smo detalje incidenta
Hamas pogubio 30-ak Palestinaca: Započele javne egzekucije u Gazi
Brutalna osveta
Hamas pogubio 30-ak Palestinaca: Na ulicama Gaze događaju se javna pogubljenja
Radnici obnavljali crkvu kada se srušio zid: Užasno otkriće zaledilo im je krv u žilama
Stigli arheolozi
Radnici obnavljali crkvu kada se srušio zid: Užasno otkriće zaledilo im je krv u žilama
Prekršen Trumpov mirovni plan za Gazu, Izrael otvorio vatru: "Otklonili smo prijetnju"
Primirje na kušnji
Prekršen Trumpov mirovni plan za Gazu, Izrael otvorio vatru: "Otklonili smo prijetnju"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Lovci morali prekinuti lov zbog velikog broja poskoka
OTKAZALI LOV
Šok u Dalmaciji! Lovci se zgrozili najezdom opasnih predatora: "Bili su kamuflirani, a jedan je visio..."
U eksploziji kuće poginula tri karabinjera, deseci karabinjera, policajaca i vatrogasaca ranjeni
SEOSKA KUĆA
Užas u susjedstvu! Trojica vojnika poginula, deseci ranjenih u eksploziji: "To je čin apsolutnog ludila"
Porezna uprava kreće u redovni nadzor u području pet djelatnosti
Do kraja godine
Porezna uprava kreće u nadzor: Imaju točno određene mete
show
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Ovako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića
''inzistirao je da...''
Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''
Lijes Halida Bešlića u grob je spustio njegov sin Dino
pretužan prizor
Halidov lijes u grob je spustio njegov sin Dino, suze nitko nije mogao suzdržati
zdravlje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
Veliko istraživanje
Zastrašujuće otkriće: Više od 99 % ljudi s moždanim ili srčanim udarom imalo je ove znakove upozorenja prije!
9 šokantnih promjena u tijelu nakon 50. godine koje većina ljudi ignorira
Godine donose izazove za tijelo
9 šokantnih promjena u tijelu nakon 50. godine koje većina ljudi ignorira
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
Nutricionisti otkrivaju
Šokantna istina o slanini: Povezuje se s rakom i demencijom – ali postoji sigurna granica
zabava
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Živa istina
Obiteljski izlazak nasmijao cijelu regiju: "Tko nema takvo iskustvo, nije se rodio na Balkanu"
Ovaj kviz prepoznat će pravog intelektualca u moru neznalica! Provjerite svoje znanje
Pokažite što znate!
Ovaj kviz prepoznat će pravog intelektualca u moru neznalica! Provjerite svoje znanje
Zvono ispred zgrade u Münchenu postalo pravi hit na Balkanu! Pogledajte zašto
Urnebesno
Zvono ispred zgrade u Münchenu postalo pravi hit na Balkanu! Pogledajte zašto
tech
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
provedena velika analiza
Patite od sindroma iritabilnog crijeva? Jedna terapija pokazuje velik potencijal u smanjenju simproma, a ne uključuje nikakve lijekove
Netflix priprema iznenađenje za pretplatnike za kraj ove godine
Službena najava
Netflix priprema iznenađenje za pretplatnike za kraj ove godine
Znanstvenici otkrili formulu? Novi serum vraća kosu u manje od dva mjeseca
Zanimljivo istraživanje
Znanstvenici otkrili formulu? Novi serum vraća kosu u manje od dva mjeseca
sport
Veliki kiks Francuza u borbi za Svjetsko prvenstvo: Hrvatski susjedi praktički se oprostili od šansi
neočekivano
Veliki kiks Francuza u borbi za Svjetsko prvenstvo: Hrvatski susjedi praktički se oprostili od šansi
Lorenco Jemini skinuo dres u programu uživo zbog pobjede Albanije protiv Srbije
Ispunjeno obećanje
VIDEO Euforija nakon pobjede Albanije u Leskovcu: Skidanje u programu uživo obišlo Balkan
Dok je Lamine Yamal gledao utakmicu hrvatskih trećeligaša iza njegovih leđa se radio transfer stoljeća!
kakva bomba!
Dok je Lamine Yamal gledao utakmicu hrvatskih trećeligaša, iza njegovih leđa radio se transfer stoljeća!
tv
Kumovi: Iznenadila ju je pitanjem – na kojem programu ide sport?
KUMOVI
Kumovi: Iznenadila ju je pitanjem – na kojem programu ide sport?
U dobru i zlu: Upada u romantiku, a svejedno već ima teško jutro
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Upada u romantiku, a svejedno već ima teško jutro
Skrivena sudbina: Svi su dokazi protiv nje - zar je ona stvarno krivac?
SKRIVENA SUDBINA
Svi su dokazi protiv nje - zar je ona stvarno krivac?
putovanja
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Impresivna okolica
Znate li koji je? Bosanskohercegovački grad koji leži na čak devet rijeka
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Turkana
Narod koji ima "supermoći": Hodaju kilometrima po užarenoj pustinji i žive od mesa, mlijeka i krvi
Tjedni jelovnik brza jela od 13.10 do 19.10. 2025.
Tjedni jelovnik
7 brzih jela za svaki dan ovoga tjedna za koje već vjerojatno imate sve sastojke kod kuće
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Paradoks ili…?
Hrvatska je ove godine povećala uvoz plina i nafte iz Rusije za 55 posto. Neke EU zemlje koje intezivno podržavaju Ukrajinu, još i više
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
Česta meta
Zašto Trump i desnica žele uništiti milijardera Georgea Sorosa
lifestyle
Street style: Smeđa boja na zagrebačkoj špici
HIT SEZONE
15 Zagrepčanki odobrilo najveći jesenski trend, sviđa li se vama?
Adriana Ćaleta-Car u puloveru kratkih rukava i suknji s naborom
Šik izdanje
Adriana Ćaleta-Car u puloveru koji je nekim ženama nepraktičan i suknji koja će se svidjeti mnogima
Bojana Gregorić Vejzović u fantatsičnoj suknji koja se može nositi u raznim prigodama
SJAJNO IZDANJE
Bojana Gregorić Vejzović: Suknja od sedam eura koja se može nositi u svim prigodama, ima i džepove
sve
Poznato je zašto Sejda Bešlić nije bila na sprovodu supruga Halida Bešlića
da ti srce pukne!
Otkriveno zašto Sejda nije bila na sprovodu voljenog supruga Halida Bešlića
Ovako su izgledali posljednji dani Halida Bešlića
''inzistirao je da...''
Ovako su izgledali posljednji Halidovi trenuci u bolnici: ''U samo tri dana potpuno je kolabirao...''
Veliki kiks Francuza u borbi za Svjetsko prvenstvo: Hrvatski susjedi praktički se oprostili od šansi
neočekivano
Veliki kiks Francuza u borbi za Svjetsko prvenstvo: Hrvatski susjedi praktički se oprostili od šansi
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene