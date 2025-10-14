Hrstić 'pojačala' Plenkovićevu poredbu: "Medicina se ne zaboravlja. To je kao vožnja biciklom"

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je u utorak kako se liječničke vještine i znanje ne zaboravljaju kao ni vožnja bicikla ili automobila, referirajući se na jučerašnju izjavu premijera Andreja Plenkovića o zapošljavanju bivšeg ministra Vilija Beroša u KBC-u Sestre milosrdnice.

"Kada nešto radite s voljom i znanjem, to ostaje. Medicina se vrlo rijetko zaboravlja, kao i vožnja automobila ili bicikla", rekla je Hrstić nakon obilaska gradilišta obnove Klinike za plućne bolesti Jordanovac i glavne zgrade KBC-a Zagreb, s ministrom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Brankom Bačićem.

Dodala je kako svaki zahvat ima svoj stupanj složenosti, ali da se temeljne kirurške vještine ne gube. "U medicini postoji takozvana krivulja učenja. Ako je liječnik dovoljno radio određene postupke, ne bi trebao imati problema ni nakon dulje pauze", kazala je ministrica.

Izjava ministrice uslijedila je dan nakon što je premijer Andrej Plenković komentirao zapošljavanje u KBC-u Sestre milosrdnice bivšeg ministra i optuženika u aferi "Mikroskop" Beroša protiv kojeg je podignuta optužnica zbog sumnje da je, kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun navodno oštećen za 740.000 eura.

Branko Bačić i Irena Hrstić Foto: Josip Bandic/Cropix

Premijer je rekao da je Beroš ispunio zakonske kriterije i, na pitanje o njegovoj stručnosti, odgovorio protupitanjem: "Mislite da je zaboravio? Pa jeste li vi zaboravili voziti auto?"

Hrstić je istaknula da se s tom usporedbom slaže te da kao liječnica razumije poantu.

Osvrnula se i na primjedbe dijela građana da nisu osjetili najavljeno povećanje naknade za dugotrajno bolovanje. Pojasnila je da se metodologija izračuna nije mijenjala, ali da su povećani minimalni i maksimalni iznosi naknada.

"Naknade su povećane u postocima koje smo i najavili, no dio građana to nije osjetio jer su im plaće porasle prije otvaranja bolovanja", rekla je Hrstić. Objasnila je da se iznos naknade određuje prema prosjeku plaće u šest mjeseci koji prethode otvaranju bolovanja, zbog čega oni koji su bolovanje započeli prije rasta plaća primaju manji iznos.

"Svi koji su bolovanje otvorili nakon stupanja novih odredbi na snagu, i čije su plaće već uvećane, imaju višu naknadu", istaknula je

Povećanje naknade, naglašava posebno je važno za one s nižim primanjima, budući da je povećan i minimalni iznos naknade, čime se osiguravaju pravedniji sustav i bolja financijska zaštita za radnike na dugotrajnom bolovanju.