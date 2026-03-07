Obavijesti Foto Video Pretražite
Velika promjena

Zaustavljen egzodus liječnika iz Hrvatske: Ovdje, kažu, ima nešto što se ne može platiti

07. ožujka 2026.
Ilustracija
Ilustracija Foto: Getty Images
Od ulaska Hrvatske u Europsku uniju do početka 2026. u inozemstvo je otišlo 1577 liječnika, među kojima je bilo 743 specijalista, pokazuju podaci iz Atlasa hrvatskog liječništva. Najveći val zabilježen je 2014. kada je zemlju napustilo 169 liječnika.
