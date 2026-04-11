Hajdaš Dončić: "Socijaldemokracija nije umrla"

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je u subotu da od novog predsjednika zagrebačkog ogranka očekuje jačanje organizacije i bolje predstavljanje socijaldemokratske ideje, koja nije umrla, te pritom kritizirao skretanje nekih europskih stranaka u neoliberalizam.

"Socijaldemokracija nije umrla, ne mogu se složiti s nekim europskim političkim strankama socijaldemokratske provenijencije koje su jednostavne ušle u agendu neoliberalizma", rekao je Hajdaš Dončić uoči izborne konvencije zagrebačkog SDP-a na kojoj se bira novo vodstvo.

Socijaldemokracija jedina može dati odgovore na dva pitanja - poticanje rada i stvaranje dodatne vrijednosti te briga o primarnoj raspodjeli, a primarna raspodjela nisu porezi. Ona je u tvornicama, gdje se dijeli kapital između vlasnika i radnika, dodao je predsjednik SDP-a.

Kao probleme koje trenutno najviše muče hrvatske obitelji i građane naveo je inflaciju, stanovanje i velike razlike između uvoza i izvoza, posebno kada je riječ o hrani.

Na pitanje o "plivajućem PDV-u", koji bi Vladi omogućio smanjivanje porezne stope na naftne derivate u slučaju daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku, Hajdaš Dončić je ustvrdio kako je premijer Plenković propustio riješiti problem inflacije kada je to mogao.

"Poznavajući Plenkovića, bojim se da će ponovno lupiti po građanima, radnicima i umirovljenicima, a to je najlakše. Meni su obitelji i građani broj jedan, a tek onda stranka i partikularni interesi, dok je njemu prvi HDZ. Ne mogu vjerovati da postoji organizacija HDZ-a kod privatnih iznajmljivača kuća. Isuse Bože, što je sljedeće? Razumijete li tu inflitraciju HDZ-a u sve društvene pore", pitao je.

Zagrebački SDP preuzima Matej Mišić

Nakon promjene stranačkog statuta, čelne ljude lokalnih organizacija SDP-a ponovno biraju delegati na konvencijama. SDP Grada Zagreba preuzet će Matej Mišić, trenutni predsjednik Gradske skupštine, koji je jedini kandidat za predsjednika gradske organizacije.

"Naše politike usmjerene su na standard građana, što pokazuju primjeri povećanja satnice za pomoćnike u nastavi, uvođenja naknade za osobe sa invaliditetom koje žive u organiziranom stanovanju i povećanja naknada za novorođenčad", rekao je Mišić.

Uz to, dodao je, zagrebački SDP u zadnjih deset mjeseci pokazuje da može promovirati svoj politike, a ne unutarnje podjele.

Kroz desetak dana bit će konstituirana sva stranačka tijela, predsjedništvo i Glavni odbor. Bira se i dvoje potpredsjednika, a kandidati za te pozicije su Alen Čičak i Snježana Prusec-Kovačić.

Zagreb je prva od velikih organizacija koje bira predsjednika, potpredsjednike i ostala tijela, rekao je povjerenik Saša Đujić, koji je privremeno vodio zagrebačku organizaciju nakon njezina raspuštanja prošle godine.

Sačuvali smo identitet i prepoznatljivost SDP-a, ponajprije kroz rad u Gradskoj skupštini i mjesne organizacije. Organizacija je danas konsolidirana, stabilizirana i spremna za nove pobjede, poručio je Đujić.

Iduću subotu održat će se izborna konvencija u Splitu, a za dva tjedna u Rijeci. Proces unutarstranačkih izbora bit će završen do kraja svibnja.