Poruke s proslave Dana pobjede: Habulin i Tomašević istaknuli važnost antifašističkih temelja

Desnica postaje sve agresivnija, a ustaštvu se navlači maska domoljublja, rekao je predsjednik SABA-e Franjo Habulin u petak na svečanoj akademiji u povodu obilježavanja 81. obljetnice Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba.

''Mi slavimo Dan pobjede nad fašizmom i Dan oslobođenja Zagreba, grada heroja. Ali, to se događa istovremeno dok se u Saboru uzvikuje ustaški pozdrav, dok se u tome istom Saboru održavaju okrugli stolovi notornih povijesnih revizionista'', kazao je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista (SABA).

Habulin je naglasio kako nitko nije mogao slutiti i da će se godinama i desetljećima nakon završetka Drugog svjetskog rata morati boriti za istinu o tome ratu i tko je bio pobjednik i tko poraženi te tko je bio na pravoj strani. Borci za slobodu, antifašisti bili su na pravoj strani, kazao je Habulin, dodavši i da ''notorni povijesni revizionisti'' pokušavaju utvrditi laž ''što je desničari neumorno ponavljaju od ranih 90-ih''.

''Desnica postaje sve agresivnija. Nemilosrdno se radi na tome da se zločinu, kakav je bio nacifašizam i u ovdašnjoj inačici – ustaštvo, navuče maska domoljublja'', kazao je Habulin dodavši kako je samo pitanje vremena kada će doći do prvih fizičkih obračuna te da je zasad ''sve ostalo na prijetnjama, bilo kroz okupljanja, bilo anonimnim pismima.''

Zagreb je bio i ostat će nepokoren grad

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević naglasio je kako je obilježavanje Dana pobjede nad fašizmom i Dana oslobođenja Zagreba jedan od najznačajnijih događaja s jasnim antifašističkim predznakom.

''Grad Zagreb je grad heroj i s takvim stavom i posebnom pažnjom njeguje antifašističku tradiciju. Zagreb je 8. svibnja 1945, bio oslobođen od režima koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao ljude jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova'' rekao je Tomašević.

Naveo je i primjere terora režima NDH u Zagrebu te je ocijenio da su oslobađanje Zagreba i pobjeda nad fašizmom povezani, ali i da se ''stalno pokušava pisati povijest iz početka i ignorirati činjenice''. Kazao je i kako je Dan antifašističke borbe jedan od četiri najvažnija hrvatska državna praznika.

''Kako je moguće da u takvoj državi i dalje treba objašnjavati zašto treba slaviti antifašističku borbu i zašto se protiv fašizma i dalje treba boriti'', rekao je Tomašević dodavši i da je temelj Europe, ali i Hrvatske antifašizam.'' ''Kao dva puta demokratski izabrani gradonačelnik Zagreba poručujem – Zagreb je nepokoreni grad bio, Zagreb jest nepokoreni grad i Zagreb će biti nepokoreni grad'', zaključio je Tomašević.

Predsjednik Saveza udruga antifašista Zagrebačke županije i grada Zagreba Vili Matula naglasio je kako su ljudi koji se bore protiv fašizma istovremeno bore i za bolji svijet te da kritičkim odnosom prema povijesti, priznajući i sve ono što nije valjalo, ''trebamo biti ponosni na ciljeve Narodnooslobodilačke borbe i socijalističke modernizacije'' te ''svega onoga što su Tito, partizani, radnici i radnice učinili za sve nas''.

Ogroman značaj antifašizma u stvaranju hrvatske države

''I baš zato moramo vratiti ime ulice Osmog maja. I ime trga našem vrhovnom komandantu maršalu Titu. I jasno kažemo: Ne prihvaćamo Thompsonovo huškanje mase ustaštvom i otrovnim nacionalizmom. Novim muralima s ustaškim pozdravima jasno kažemo ''ne'', rekao je Matula.

Bivši predsjednik Stjepan Mesić istaknuo je ogroman značaj antifašizma u stvaranju hrvatske države, ali i naveo primjere zločina u vrijeme NDH.

''Ovo je dan kada se svijet oslobodio najveće pošasti, najvećeg zločina u povijesti čovječanstva. Nažalost, ima onih cirkusanata, ima onih nerazumnih koji ne razumiju o čemu se radilo'', kazao je Mesić.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić kao izaslanica predsjednika Vlade i Hrvatskog sabora istaknula je veliki značaj obilježavanja pobjede nad fašizmom.

''Dan pobjede nad fašizmom trajni je podsjetnik na jednu od najvažnijih pobjeda čovječanstva u 20. stoljeću. Pobjedu slobode, demokracije i ljudskog dostojanstva nad ideologijom isključivosti i totalitarizma'', rekla je ministrica Hrstić.

Na svečanoj akademiji u maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, u organizaciji SABA-e i Grada Zagreba, o značaju dana pobjede nad fašizmom i obljetnici oslobađanja govorili su još i Melita Mulić kao izaslanica Predsjednika Republike Zorana Milanovića te potpredsjednica Hrvatskog sabora Sabina Glasovac.