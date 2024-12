Hrvatska bi se mogla naći u ustavnoj krizi ako u petak vladajući i oporba ne postignu dogovor oko ustavnih sudaca.

Što znači ovakva ustavna kriza i kako ona utječe na predsjedničke izbore, u studiju Nove TV prokomentirao je sa Sabinom Tandarom Knezović politički analitičar i profesor Tihomir Cipek.

"Neodgovorno je to što rade, znamo da demokracija ima tri stupa vlasti, a jedan od njih je i sudstvo. Kada je ono ugorženo, ugrožava se i demokracija. A kao što je rekao predsjednik Ustavnog suda, dovode se u pitanje i predsjednički izbori, dakle, dovodi se u pitanje i vlja građana", objasnio je kako gleda na političko poigravanje oko ove teme.

Na pitanje postoji li mogućnost da ne dođe do dogovora, rekao je da je i dalje optimističan da će se vladajući i oporba dogovoriti.

"Ako se to ne dogodi, to je nevjerojatno. Ulazak u veliku krizu. Nije to stvar samo Ustavnog suda nego kriza demokracije kao takve. Čemu će nam taj poredak ako građani ne mogu iskazati svoju volju?", rekao je Cipek.

"Nije se trebalo to dogoditi, bilo je dovoljno vremena, inati se i jedna i druga strana", dodao je.

Rekao je da situaciju smatra sramotnom i ružnom.

"Govori o jednom neprofesionalizmu. Jedan od zadataka političara je da se dogovore oko sastava ustavnog suda. Oni tu zadaću nisu obavili, što je zabrinjavajuće", rekao je.

O predsjedničkoj kampanji

"Broj potpisa ne znače trenutno mnogo, ali vidljivo je da je lakše onima koji imaju iza sebe stranke. Neki dan sam prolazio centrom Zagreba i vidio kako drugi kandidati i kandidatkinje stoje za svojim štandovima. Moram priznati, nije im mnogo ljudi prišlo. Težak je posao skupiti 10.000 potpisa", rekao je o prikupljanjima potpisa.

Upitan o stavu Zorana Milanovića rekao je da je njegova nonšalantnost vjerojatno strategija i da bi takav stav mogao biti dvosjekli mač te da on vjerojatno čeka vidjeti s kime će ići u drugi krug izbora.

Prokomentirao je i određen datum drugog kruga izbora, 12. siječnja. Rekao je da je teško odrediti kome to ide više na ruku, a kome ne.

"Mislim da bi većini nas bila doma uz nekakvo dobro jelo i uz svoju obitelj, nego se bavila izborima", osvrnuo se na činjenicu da je datum blizak novogodišnjem i božićnom vremenu.

Zaključio je da mu za sada predsjednička kampanja izgleda dosadno.

