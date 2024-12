Hoće li doći do ustavne krize? Bauk: "Ne odgovaram na pitanja koja počinju s..."

SDP-ov Arsen Bauk zatražio je da se u petak glasa samo o ustavnim sucima, ali ne i o opozivu premijera Andreja Plenkovića koji je inicirala njegova stranka, no, predsjednik Sabora Gordan Jandroković taj je zahtjev SDP-a odbio, ocijenivši ga ucjenom, uz najavu da će se glasati o obje točke.

"Naš zahtjev je da se isti dan ne glasa o ustavnim sucima i zahtjevu za opoziv premijera jer držimo da su to dva odvojena procesa. Želimo da se izaberu ustavni suci, a glasanje o opozivu može biti neki drugi dan.

Jedan od argumenata je i da bi se proveli izbori, mora postojati Ustavni sud pa ako se netko iz parlamentarne većine predomisli i glasa za naš zahtjev za opozivom premijera. U tom slučaju moramo imati Ustavni sud kako bi se proveli i parlamentarni izbori”, pojasnio je Bauk SDP-ov zahtjev da se u petak glasa o ustavnim sucima, a o opozivu premijera Plenkovića koji je inicirala njegova stranka neki drugi dan.

Bauk nije htio govoriti što će se dogoditi ako u petak na glasovanju budu obje točke, kazavši da neće govoriti o hipotetskim mogućnostima nego će se o njima očitovati kada prestanu biti mogućnosti, a postanu događaji.

Premda je predsjednik Sabora Gordan Jandroković u tri navrata tijekom sjednice najavio da će se u petak glasati o obje točke, no, Bauk je uzvratio da je Jandroković rekao da ima određenu odgovornost te da je siguran da će biti na razini te odgovornosti.

"Da je ta forma bila jučer možda bi se moglo razgovarati, međutim, bila je u izričaju koji je bio nefer i nije postavljen zahtjev te vrste”, kazao je Jandroković i dodao da ne vidi poveznicu između glasovanja o povjerenju Vladi i izboru Ustavnog suda.

"Imam dojam da pod određenim pritiskom onih koji bi željeli da uopće ne dođe do dogovora i koji vas prozivaju, sada vi pokušavate izaći iz te situacija a pritom sami sebi komplicirate”, kazao je.

"Dozvolite da procijenim što je u interesu hrvatskih građana, a u interesu je da se donese odluka o ustavnim sucima kao i da se vidi postoji li u Saboru volja da se opozove predsjednik Vlade”, rekao je Jandroković i ponovio da će se o opozivu glasati u petak te da ne pristaje na ucjene.

Novinari su kod Bauka inzistirali na odgovoru hoće li SDP glasati o ustavnim sucima ako u rasporedu glasanja bude i njihov zahtjev za opozivom predsjednika Vlade, no, uzvratio je da su ga učili da se pokuša izbjeći odgovor na hipotetska pitanja.

Kada se nešto što je sada mogućnost pretvori u događaj i činjenicu, onda ćemo se o tome očitovati, poručio je.

Dodao je tek da su se u vrlo izazovnim okolnostima s HDZ-om uspjeli dogovoriti o deset ustavnih sudaca te ocijenio da je ovaj izazov ipak manji od dogovora o deset ustavnih sudaca.

Nije htio odgovoriti hoće li biti odgovorni za ustavnu krizu ne bude li SDP sutra glasao, rekavši da će to komentirati komentatori. Na opasku da ako nema Ustavnog suda nema ni izbora, poručio je da ne odgovara na pitanja koja počinju s 'ako'.

Upitan jesu li se o ovom zahtjevu konzultirali s predsjednikom Zoranom Milanovićem, kazao je da su konzultirani oni koji su trebali biti konzultirani. Na opasku da to nije demantirao, uzvratio je 'nećete me na to uhvatiti'.

Zastupnica Možemo! Sandra Benčić kaže da njezina stranka takav zahtjev nije postavila, iako su SDP-ovci u pregovorima to spominjali. "Jasno je da je HDZ namjerno stavio da se u isto vrijeme raspravlja i o ustavnim sucima i o opozivu, to njima odgovara, a našem Klubu je svejedno hoće li se sutra glasati i o jednom i o drugom ili će se opoziv odgoditi", kazala je.

"SDP nas nije konzultirao oko svog zahtjeva, to je nešto što oni moraju ispregovarati s HDZ-om, ali nama je svejedno, ništa supstancijalno se neće promijeniti ako sutra budemo glasali i o ustavnim sucima i o opozivu", smatra Benčić.

"Znate onu 'tko s djecom u krevet liježe...'”, komentirao je SDP-ov zahtjev Božo Petrov. "Lijepo smo ih", dodaje, "na to upozorili na samom početku njihovih pregovora koje mi nazivamo trgovinom, jer to jest klasična trgovina i nema nikakve riječi i principima i stvaranje kvalitetnijeg okvira za izbor ustavnih sudaca koji bi trebali štititi Ustav i hrvatske građane".

"Došli su u situaciju da u istome trenutku moraju skupa s HDZ-om glasovati za ustavne suce, a odmah nakon toga tražiti opoziv tih istih s kojima skupa biraju ustavne suce. Ne mislim da će HDZ propustiti tu priliku da dokaže njihovu dosljednost", kazao je.

"Je li opoziv koji je pokrenuo SDP zapravo samo farsa i je li Andrej Plenković bio u pravu kada je govorio da im to služi za skupljanje političkih bodova, jer ako ste čisti, jasni, principijelni, onda nemate što trgovati s ljudima za koje govorite da uništavaju zemlju, da su puni korupcije i kriminala. Što se s takvim ljudima uopće nalazite i je li to bio čisti performans”, zapitao je čelnik Mosta.

Smatra da će SDP sutra glasovati o svemu i pokazati svoju nedosljednost, a i to je činjenica koja nas prati već nekoliko desetljeća – svaki put kada im treba, oni se skupa dogovore. Neće to biti nikakav problem, vidjet ćete, uvjeren je Petrov.

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović u srijedu je za RTL i Novu TV izjavio da vjeruje da će se ustavni suci izabrati do 7. prosinca jer bi, kako je rekao, "država upala u nezapamćenu državnu i ustavnu krizu, a predsjednički izbori se ne bi mogli održati”.

