Nastavljaju se vrući dani: Meteorolog otkrio u kojim regijama je upaljen meteoalarm

Područje većeg dijela Europe, pa tako i naše zemlje, u subotu i slijedećih nekoliko dana pokrivat će vrlo prostrana anticiklona unutar koje će se i dalje zadržavati vrlo topao i razmjerno suh zrak.



U subotu ujutro i prijepodne u unutrašnjosti pretežno ili djelomice sunčano, a na Jadranu većinom vedro. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, a na Jadranu umjerena i jaka bura, ponegdje i s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 15 do 20, na Jadranu visokih 23 do 28 Celzijevih stupnjeva, zbog čega je cijeli dan na snazi najveće upozorenje na opasnost od toplinskog vala.



U nastavku dana u središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo toplo mjestimice uz umjeren razvoj dnevne naoblake. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura od 29 do 31 stupnja.



Pretežno sunčano uz umjeren dnevni razvoj oblaka u istočnim predjelima. Vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Poslijepodne temperatura oko 30 stupnjeva.

U gorskoj Hrvatskoj pretežno ili djelomice sunčano, a na Jadranu vedro i vrlo vruće. U gorju će puhati povremeno umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu bura će prolazno oslabjeti i mjestimice okrenuti na umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura oko 28, na Jadranu od 32 do 36 stupnjeva.



U Dalmaciji sunčano uz umjerenu i jaku buru. Bit će vruće i vrlo vruće od 32 do 36 stupnjeva.



Ljetna toplina ogleda se i u temperaturi mora koja je u petak ujutro bila od 24 do 27 stupnjeva.



Ove vrijednosti također prati i visoki UV indeks koji je najjači upravo na Jadranu gdje će biti i najviše vedrine.



Jednako tako, na Jadranu će se nastaviti i opasnost od vrlo jakog toplinskog vala o čemu svakako valja prilagoditi dnevne aktivnosti.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i vruće povremeno uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab, u nedjelju i umjeren sjevernih smjerova, a temperatura u postupnom porastu.

Na Jadranu sunčano i vrlo vruće uz umjerenu, u nedjelju još i jaku buru koja će na sjevernom dijelu imati i olujne udare. Sredinom dana vjetar će prolazno oslabjeti o okrenuti na slab do umjeren vjetar s mora.



Po svemu sudeći, ljetne vrućine nastavit će se posvuda i u sljedećem tjednu. U unutrašnjost potkraj četvrtka i, osobito u petak, na vidiku su prolazna osvježenja uz grmljavinske pljuskove koji bi se mogli razviti i olujno nevrijeme. No, to još valja potvrditi.