Novi detalji o stravičnom slučaju u okolici Varaždina: "Otac je pokazao mjesto..."

Roditelji su u šumi zakopali beživotna tijela svoje djece, samo nekoliko stotina metara od kuće u kojoj su povremeno živjeli. Policija je nakon dojave odmah postupala.

"U roku sat-dva su pronađena oba tijela. Neki svjedoci pretrage gore kažu da je sam otac bio na licu mjesta, da je on ustvari pokazao mjesto jer na onom širokom njihovom dvorištu, na onom potezu teško bi bilo baš pogoditi da policija nije imala točan trag", rekao je načelnik općine Ljubešćica Nenad Horvatić.

Trag je policiji dojavila osoba koja poznaje tu obitelj.

"Policija je dobila dojavu iz relativno bliskih krugova o tome da se nešto u toj obitelji čudno događa", rekao je Davor Božinović.

Djeca za sustav nisu postojala. Nijedno od troje djece nije bilo prijavljeno ni upisano u evidencije, niti su rođeni unutar sustava zdravstvene skrbi, potvrdio je ministar. Samim time, obitelj nije bila u sustavu socijalne skrbi niti i pod kakvim mjerama.

"Apsolutno da nije normalno kako se dogodio ovaj slučaj, ovo je izolirano. Nije uobičajeno način na koji su živjeli, reagiralo je društvo, obitelj, ljudi koji ih poznaju", zgrođen je i Marin Piletić, ministar obitelji i socijalne politike



Treće, najstarije dijete, žurnom mjerom izuzeto je iz obitelji i trenutačno je pod zaštitom ustanove socijalne skrbi.

"Dijete je uredno i danas će putem skrbnika dobiti potreban upis za OIB, nadležnog liječnika i sve ostalo što jedno dijete u ovom današnjem društvu treba imati", najavio je Piletić.

"Takvoj djeci koja su, eto, nažalost sigurno nisu prošla sve najbolje, treba pomoć i podrška i psihologa i socijalnih radnika i svih inih stručnjaka koji mogu pomoći trakvoj djeci", rekao je Robert Čusek, voditelj Područnog ureda Varaždin Centra za socijalnu skrb.

Nikakve detalje o njima nisu znali ni lokalci.

"Ali poznam čovjeka, baš kaj se vozi s kombijem žutim je imal. Bradu je imal i brakove kak bi rekel. Vidio sam ga dva put, tri put sad ga neviđeva nikaj", ispričao je smještanin Josip.

"Tu su ljudi su se doselili navodno, nisu baš tu živjeli", rekao je Stjepan.

"Šokiralo me isto jako. Ako se to tak dogodilo da su to oni sami napravili, kako se i sumnja, to onda nikako nije u redu to onda ne mogu shvatiti", u šoku je Nikola.

Načelnik umiruje sumještane, kaže da je ovo izoliran slučaj. Bude li potrebno, sudjelovat će ili na sebe preuzeti ukop Općina.

"Sigurno je ovo slučaj koji je za ovu malu zajednicu prevelik. Nismo imali nikakvih saznanja, ne znamo gdje su roditelji radili, ne znamo od čega su živjeli, dva-tri dana ovdje, dva-tri dana u Zagrebu pa u Splitu. Ta kuća nema ni priključak na vodu. Ukoliko će se netko od bliže rodbine javiti, naravno da oni imaju pravo preuzeti tijelo, ukoliko će oni imati potrebu da Općina Ljubeščica pomaže, naravno da mogu računati na nas", rekao je načelnik Horvatić.

Uhićeni roditelji prošli su prva ispitivanja. Tereti ih se za grubo zanemarivanje djece sa smrtnim ishodom, što je jedna od najtežih kvalifikacija.

"Osumnjičene osobe terete se da su počinila kaznena djela povrede djetetovih prava s posljedicom smrti dvoje djece. Državno odvjetništvo je danas provelo prva ispitivanja oboje osumnjičenika i podnijet će se prijedlog za određivanje istražnog zatvora", rekao je Darko Žalić, sudaž Županijskog državnog odvjetništva u Varaždinu.

Tijekom popodneva stigli su na ispitivanje i pred suca istrage na Županijski sud u Varaždinu.

Pročitajte i ovo NEPOTIZAM PUTINIZMA Hitno prekinuto emitiranje programa u Rusiji: Putinova nećakinja otkrila tajne podatke

Pročitajte i ovo Svaka pomoć dobro dođe Svi umirovljenici dobit će za Božić dodatak: Pogledajte koliko će iznositi

Pročitajte i ovo budite oprezni! Nova prijevara širi se Hrvatskom: Policija izdala upozorenje nakon brojnih dojava građana