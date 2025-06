Velika zračna akcija zbog smrtonosne bolesti: Evo što zrakoplovi bacaju diljem Hrvatske

U tijeku je akcija oralne vakcinacije lisica protiv bjesnoće iz zrakoplova.

Više od milijun i tristo tisuća mamaca bit će bačeno diljem Hrvatske, kako bi se spriječilo širenje te opasne i smrtonosne bolesti, kako za životinje tako i za ljude.

Oralna vakcinacija lisica protiv bjesnoće Foto: DNEVNIK.hr

Ministarstvo poljoprivrede ovakvu akciju provodi već godinama pa je stoga Hrvatska provedbenom uredbom Europske komisije od travnja 2021. godine proglašena zemljom slobodnom od bjesnoće.

Mamci su već bačeni u dijelu Hrvatske

Mamci s lijekom već su bačeni u Slavoniji i na širem području Zagreba, a akcija se nastavila na Kvarneru, gdje se u Gorski kotar izbacilo nekoliko stotina tisuća mamaca, koji nisu opasni za kućne ljubimce.

Oralna vakcinacija lisica protiv bjesnoće Foto: DNEVNIK.hr

"Nekada se nosilo ručno, to se pokazalo ekonomski neisplativo i teško za same lovce zbog nepristupačnih terena sad se to obavlja zrakoplovom koji su GPS-om navođeni i točno se zna kamo mamac padne i to je daleko bolja varijanta", objasnio je Dorijan Ožanić, lovnik Lovačkog društva Jelen.

Oralna vakcinacija lisica protiv bjesnoće Foto: DNEVNIK.hr

"U samom mamcu nalazi se umrtvljeni virus bjesnoće u jednoj ampuli. Kada lisica zagrize taj mamac u roku od 21 dana ona će razviti antitijela i ne može oboljeti od bjesnoće", dodao je Nenad Vančina iz Hrvatskih šuma.