Ovo je video o kojem bruji internet! Pogledajte Putinov izraz lica dok razgovara s ranjenim vojnicima: "On je psihopat"

Ruski predsjednik Vladimir Putin je obišao ruske vojnike koji su se vratili iz rata u Ukrajini. Vojnici su u ratu teško ranjeni, a nekolicini su amputirani dijelovi tijela.

Komentari na društvenim mrežama o Putinovoj reakciji dok je razgovarao s ranjenim vojnicima ne prestaju. Korisnici smatraju da je Putin je djelovao opušteno te čak pomalo i sretno.

Ono što je privuklo posebnu pozornost ljudi je način na koji im se obraćao, ali i riječi koje im je uputio.

"Jeste se navikli na novo stanje?", upitao je Putin okupljene vojnike, na što mu je jedan odgovorio: "Jesmo, gospodine. Već nove pobjede, nova postignuća. Neki se navikavaju, ali neki su nedavno dobili proteze. Neki momci žive tako već dvije godine".

"To je zaista dobro. Dobro je da imate ambicije", rekao je Putin s osmijehom na licu.

"Otišli ste na front s ambicijama jer tamo nemate što tražiti bez ambicija. Morate imati hrabrosti, a vi ste je imali. Uprkos takvim povredama, i dalje imate ambicije, tako da će sve biti dobro", nadodao je Putin.

Osmijeh je zadržao do kraja obraćanja, a kamere su bile svuda oko njega.

Sporni video je na platformi X podijelio i bivši savjetnik ukrajinskog ministra obrane Anton Geraščenko te napisao: "Putin psihopat s potpunim odsustvom empatije".

