Vladajući i oporba su se dogovorili oko izbora ustavnih sudaca. Nakon svega ostaje pitanje zašto izbor sudaca mora biti u zadnji tren i što takva politička trgovina može izazvati?

O svemu je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović s predsjednikom Ustavnog suda Miroslavom Šeparovićem.

Šeparović smatra da odgovlačenje imenovanja ustavnih sudaca nije korektno prema Ustavnom sudu kao instituciji te prema kandidatima. Rekao je da je bilo dovoljno vremena da se to obavi u roku. Naglašava da on ne može odgovoriti na pitanje zašto se tako važno pitanje ostavilo za sam kraj. "To nije pitanje za mene, to je pitanje za Sabor i stranke koje sudjeluju u izboru. Ja držim da je bilo dovoljno vremena i da se to moglo u roku obaviti, ali nije kasno, najvažnije je da se do petka izaberu".

Naglašava da je u protivnom moguća i ustavna kriza te da bi bila ugrožena ustavna demokracija.

"Ključne političke stranke sebi to ne bi dozvolile, kome bi to bilo u interesu? Predsjednički izbori se ne bi mogli održati. Nema govora o tome da se ne bi mogli održati, na ustavan i zakonit način, jer Ustavni sud rješava izborne sporove i rješava nadzor ustavnosti i zakonitosti tih izbora na sjednici suda, dakle mora biti nadpolovična većina", rekao je.

Osvrnuo se i na svoj budući rad te rekao da će nastojati odraditi ovaj mandat do kraja te pomoći u tranziciji. "Ja ću nakon što završi moj mandat otići sa suda i neću se, naravno, javljati na idući mandat. Posvetiti ću se unucima, djeci i rodnoj Korčuli. Moguće je da ću se baviti još nekim aktivnostima, ali to nisam još definirao do kraja", rekao je te nadodao da postoji mogućnost da se vrati među odvjetnike na jedan "ležeran način".

