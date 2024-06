Politički analitičar odlično odgovorio Bartulici: "Htio bih jasno reći što znači Hrvatska prva"

Politički analitičar Boris Jokić u studiju Nove TV komentirao je govor Stjepe Bartulice nakon njegova izbornog uspjeha na listi za Europski parlament Domovinskog pokreta.

Bartuličin rezultat, smatra Jokić, treba respektirati, no govor političara nije mu se svidio.

"Taj govor je pobjednički govor, kao da ste dobili predsjedničke izbore. Njegov sam govor je bio s pozicije žrtve, osobno smatram da nije dobro kada se političar stavlja u perspektivu žrtve. Nije dobro ni to da kad imate ne znam koliko kuća i ne znam kakva primanja, da govorite da se zalažete za obične ljude", rekao je Boris Jokić, a onda dodao odličan komentar.

Pročitajte i ovo Osvojio mandat VIDEO/FOTO Pogledajte kako je Bartulica napustio stožer DP-a: "Ovo je bahatluk i sramota. Može ih biti sram"

"Ono što bih stvarno htio reći je ova priča o Croatia first (Hrvatska prva), htio bih jasno reći gospodinu Bartulici, kao netko tko također želi imati Hrvatsku prvu i uvijek je ima, nekoliko stvari. Ako želite imati prvo Hrvatsku je da prvo deklarirate što imate. Dajte prijavite tu imovinu, ispuni tu karticu, odgovori na upite medija kada te se pita jer ti si javni dužnosnik. To znači Croatia first. Radi, plaćaj poreze, deklariraj što imaš. Ako tako napraviš, onda ti je Hrvatska prva, a ovo da se stavljate u poziciju žrtve je priča za neke druge zemlje i hrvatska politika bi trebala inzistirati da stavi račune", zaključio je i dodao da, umjesto da od sebe radi žrtvu, treba biti pošten prema Hrvatskoj.

S Borisom Jokićem složila se i komentatorica Ivana Petrović i dodala kako glasači Domovinskog pokreta vjeruju u retoriku da je Bartulica "žrtva koju napadaju jugokomunistički ljevičarski mediji".

"Mislim da je zbog njega izašao jedan dobar dio glasača koji inače ne bi izašli na europske izbore", dodala je.