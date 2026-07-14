VIDEO/FOTO Veliki požar u Međimurju: Gori skladište, odjekuju eksplozije

U utorak popodne buknuo je požar u skladištu tvrtke u Pribislavcu.
Nevrijeme u Njemačkoj
VIDEO Nestvarni srpanjski prizori: Tuča zabijelila ulice, aktivirane i ralice
Strava u susjedstvu
Maloljetnica silovana, pronađena kako bosa trči pored šume: Uhićen 29-godišnjak
nepravomoćna presuda
Maja Šupe i Blaž Petrović proglašeni krivima
Požar u Pribislavcu - 2
Foto:
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Pixsell
Požar je navodno izazvao stroj, a vatra se brzo proširila.
Požar u Pribislavcu - 1
Foto:
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Pixsell
Kako piše medjimurski.hr, požar je vrlo velik, a plamen na nekim mjestima seže i do 25 metara. Koliko je zahtjevna intervencija govore i informacije s terena - čuju se eksplozije, a vatra se i dalje širi.
Upozorenje građanima: "Ne približavajte se"
Iz Grada Čakovca pozvali su građane na oprez.
"Zbog požara na gospodarskom objektu u Pribislavcu, u kojem gori veća količina plastike i drugih materijala, pozivamo građane na povećan oprez.
Molimo građane da:
- izbjegavaju približavanje mjestu požara i ne ometaju rad žurnih službi,
- ako se nalaze na području zahvaćenom dimom, zatvore prozore i vrata
- ako je moguće, isključe ventilaciju i klimatizacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak,
- boravak na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru dok se dim ne raziđe, osobito djeca, starije osobe te osobe s kroničnim bolestima dišnog sustava,
- prate upute nadležnih službi i službene obavijesti.
Na terenu su vatrogasne i druge žurne službe koje poduzimaju sve potrebne mjere radi gašenja požara i zaštite građana.
O svim daljnjim informacijama javnost će biti pravodobno obaviještena.
Grad Čakovec"