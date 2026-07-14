VIDEO/FOTO Veliki požar u Međimurju: Gori skladište, odjekuju eksplozije

U utorak popodne buknuo je požar u skladištu tvrtke u Pribislavcu.

Požar u Pribislavcu - 2 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Pixsell

Požar je navodno izazvao stroj, a vatra se brzo proširila.

Požar u Pribislavcu - 1 Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Pixsell

Kako piše medjimurski.hr, požar je vrlo velik, a plamen na nekim mjestima seže i do 25 metara. Koliko je zahtjevna intervencija govore i informacije s terena - čuju se eksplozije, a vatra se i dalje širi.

Upozorenje građanima: "Ne približavajte se"

Iz Grada Čakovca pozvali su građane na oprez.

"Zbog požara na gospodarskom objektu u Pribislavcu, u kojem gori veća količina plastike i drugih materijala, pozivamo građane na povećan oprez.

Molimo građane da:

- izbjegavaju približavanje mjestu požara i ne ometaju rad žurnih službi,

- ako se nalaze na području zahvaćenom dimom, zatvore prozore i vrata

- ako je moguće, isključe ventilaciju i klimatizacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak,

- boravak na otvorenom svedu na najmanju moguću mjeru dok se dim ne raziđe, osobito djeca, starije osobe te osobe s kroničnim bolestima dišnog sustava,

- prate upute nadležnih službi i službene obavijesti.

Na terenu su vatrogasne i druge žurne službe koje poduzimaju sve potrebne mjere radi gašenja požara i zaštite građana.

O svim daljnjim informacijama javnost će biti pravodobno obaviještena.

Grad Čakovec"