Predsjednik Milanović nakon cijelodnevne šutnje, nije ostao dužan. Oglasio se novom objavom na Facebooku.

"Još jednom ću ponoviti ono što velika većina zna, vidi i osjeća: žrtve seksualnog uznemiravanja uopće nisu sve jednake i iste. Dapače, često nisu niti približno iste. Razlike znaju biti ogromne. Od užasa do krajnjeg neukusa", piše na početku objave i nastavlja u svom tonu prozivajući one koji su kritizirali njegove javne istupe o žrtvama seksualnog uznemiravanja.

"Ćorci kojima nas zadnja dva dana zasipaju militantni kulturni ratnici i ratnice i pravobraniteljice na taster, uobičajeni su. Pitanje spolnog zlostavljanja uvijek je bilo i ostat će klasno-statusno uvjetovano. Odozgo prema dolje, nikada obratno. Naravno, ovo se odnosi na tzv. normalan, običan svijet, od pekarne do sveučilišta", poručuje predsjednik dodajući kako "Hollywood nije onaj normalan, odnosno onaj stvaran svijet".

Milanović opet opleo po udruzi B.a.B.e. pa poručio: "Uznemiravaju uvijek oni koji su statusno, socijalno i financijski u tom trenutku nadmoćni"

Ljubičić: "Javno izrečeni stavovi javnih osoba, osobito predsjednika Republike, trebali bi upućivati na podršku i razumijevanje, bez propitkivanja 'prikladnosti' i suodgovornosti žrtava"

"I boli me uho za njihove probleme i ‘žrtve’ na grčevitom putu do gaže od sedam milijuna dolara za sat i po montiranog materijala. Oni i one posve legitimno trguju svojim talentom, seksepilom i privlačnošću. To ima svoju cijenu i svoju premiju. Nije za svakoga. Sve je jasno. Bavimo se radije sobom i svojim problemima, ne tuđim. Ostat će zabilježeno da me je, bez da sam ih uopće spomenuo, divljački (da, divljački) napala sitna hrvatska falanga, i to zato što sam dirnuo u vjerodostojnost i, prije svega, relevantnost stanovitih američkih glumica", objavio je Milanović.