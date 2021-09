Franjo Varga, nepravomoćno osuđen za aferu SMS u kojoj ga se tereti da je lažirao poruke koje su trebale pomoći Zdravku Mamiću i Ivici Todoriću, prvi put je otkrio svoju stranu priče i to ekskluzivno za ekipu Provjerenog.

I dok se premijer pitao tko naručuje lažne SMS-ove, Milijan Brkić je likovao što ga nitko ne optužuje usprkos "dušebrižnicima", a Zdravko Mamić govorio kako mu je savjest čista. Nekoć osumnjičen za krivotvorenje SMS-ova koji su u procesima trebali pomoći Zdravku Mamiću i Ivici Todoriću. Danas nepravomoćno osuđen. Njegovo ime je Franjo Varga. Bivši je MUP-ov informatičar. Javio nam se i stao pred TV kamere. Prvi put.

"Zašto bih ja bio Pedro koji visi kad nemam veze s time Zbog političkih obračuna. Zato što se netko želi riješiti nekoga. I politički ubiti. I da ja zato robijam?“, započeo je svoju stranu priče bivši informatičar.

Dočekao nas je u dvorištu svoje kuće u Belišću. Okružen kompjuterima i kamerama. Sve je snimao i prije našeg službenog snimanja. U svojim očima, on nije napravio ništa krivo.

"Mene se uvijek htjelo prikazati kao nekog groznog kriminalca koji pravi lažne SMS poruke što nije točno", kaže.

Njegovo se ime vezuje uz afere SMS. Kako one povezane s aferom Agrokor, tako i one vezane za Zdravka Mamića. Optužen je za njihovo falsificiranje. U jednoj toj komunikaciji za koju je USKOK ustvrdio da je lažna, radi se o navodnom utjecaju bivšeg glavnog državnog odvjetnika RH Dinka Cvitana na suce Vrhovnog suda koji će odlučivati o žalbenom postupku, ali i na suca Županijskog suda u Osijeku.

Varga tvrdi, SMS-ove koji su se odnosili na slučaj Zdravka Mamića je dobio iz jednog izvora i nimalo ne sumnja u njihovu vjerodostojnost. U prvom iskazu USKOK-u, rekao je drugačije. "Ne znam ja što je puštano sve i tko je puštao. U njihovoj optužnici stoji svašta lažno", poručio je.

SMS-ove koji su se vezali uz proces Ivice Todorića je, uvjerava nas, pronašao na jednom laptopu.

"Riješi se Ramljaka i pošaljimo nekog tko će uistinu uništiti dokaze, a ne otkrivati afere jer u situaciji smo u kojoj je K pustio sve u Večernji, a naši poslovi nisu završeni. Ako trag dovede do nas, trag novca, mi padamo. Ne samo ja, već i ti“, piše u SMS porukama iz optužnice u slučaju Todorić.

"To sam ja skinuo s jednog računala koje mi je doneseno da se prebaci na drugo. U tim porukama se nalazio i Brkić. Netko mu je pokušao smjestit, da on želi svoj dio u Agrokoru. Ja sam ga upozorio na to. Ja s Todorićem niti imam ikakve kontakte niti znam ikoga tko zna Todorića. Podnio sam kaznenu prijavu sa sumnjom na počinjenje kaznenog djela ili lažnih poruka ili pokušaja otimačine, tvrdi Varga.

Tvrdi da mu Curić nije pomagao

Ništa od navedenog ni USKOK ni sud nisu držali relevantnim. Uzeli su u obzir iskaze brojnih svjedoka. I nalaz informatičke vještakinje koja je ustvrdila da su svi SMS-ovi lažni. I da ih je izradio Franjo Varga. Za to je nepravomoćno osuđen na tri i pol godine zatvora.

U izradi SMS-ova Vargi, stoji u presudi, da mu je pomogao Blaž Curić, nekadašnji vozač bivšeg ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića. Osuđen je da je Vargi dostavljao brojeve telefona za njihovu izradu. Među ostalim brojeve Milijana Brkića i Martine Dalić. Varga tvrdi da je bio u komunikaciji ne samo s premijerom, već i brojnim drugima u vrhu HDZ-a.

"Sad što sam ja točno radio, mnogi su me iskorištavali za neke svoje igre i igrice, to sam ja nažalost kasno shvatio. Ne bih o imenima. Prepoznaju se oni sada. Za istrage me jesu koristili. Ja sam dosta istraga odradio. Sve sam prijavio Državnom odvjetništvu. Pod pseudonimom, radi obitelji'', ispričao nam je Varga.

Blaž Curić mu je, kako stoji u optužnici, dojavio da je pod istragom, netom prije uhićenja. Kazao mu je da sve briše. USKOK je detektirao da se to odnosi na SMS-ove koje je pisao. Ali Varga ima sada neku drugu verziju toga.

"Trebao sam izbrisati poruke i pozive koje sam razmjenjivao s premijerom, s Orepićem, s Brkićem. Nema veze s Mamićem. Gospodin Curić uopće nije znao da se ja čujem s gospodinom Mamićem. Poruke sam brisao da se mene ne bi dovodilo u vezu s njima“, uvjerava.

Otkrio i krivca za svastiku na Poljudu

Blaž Curić je kum Milijana Brkića. S Brkićem ne krije duboko poznanstvo koje datira, kaže, iz vremena dok su obojica bili u MUP-u. To je svojedobno potvrdio i sam Brkić. Kazao je prije tri godine kako nije koristio usluge kuma, te kako njemu konstruiraju i o njemu lažu.

U javnosti se pisalo da je Varga za Brkiće odrađivao neke poslove, poput praćenja. Pala je bila i kaznena prijava. Provedena je istraga. Ali je na kraju sve odbačeno. Varga ne želi loše pričati o Brkiću i tvrdi da ovaj od njega ništa nije tražio.

"Jedan od mojih prijatelja mi je rekao krenut će istraga na tebe. Dobili su moje ime i prezime i trebali su mi nešto prišiti zato što su očekivali da ću ja uvaliti Milijana Brkića. Oni su očekivali da ću ja biti najslabija karika koja će pričati protiv njega“, ispričao nam je Varga.

Po njegovoj priči, Milijan Brkić ispada žrtva sadašnjeg premijera, a smjestit mu se pokušalo i u SMS aferi, uvjerava nas, kada je po njegovoj verziji događaja poruke pronašao na spomenutom laptopu. Ni za to nema nikakve dokaze. Varga je bio u kontaktu s Tomislavom Karamarkom. Tijekom istrage u aferi SMS ustvrdilo se da ga je upravo on povezao sa Zdravkom Mamićem.

Zvali smo Karamarka, nije se javio. Brkić nam je poklopio slušalicu. Kaže da je Mamiću predao dokaze o tome tko je nacrtao svastiku na nogometnom stadionu Poljud koja se jasno vidjela prije šest godina na travnjaku tijekom utakmice Hrvatska i Italija.

"To sam s Vladom Galićem radio. Došao sam do toga da je plaćeno pedeset tisuća kuna da ugasi kamere tu večer i da omogući da se iscrta svastika. Platio mu je konkretno Ostojić i Kotromanović su se s njime našli. Nisam došao do konkretnih imena. Jedan ili dva imena sam imao. To sam dao gospodinu Mamiću. On je sve to predao policiji. Ali ništa", objašnjava informatičar.

Zvali smo Kotromanovića i Ostojića. Ranko Ostojić samo je kratko kazao da ga možemo citirati u ovome: "Ne želim komentirati kriminalce, bjegunce od hrvatskog pravosuđa i osuđene za konstrukcije."

A Kotromanović dodaje: "Budalu se ne isplati komentirati".

"Dao mi je šesto, sedamsto tisuća kuna"

Ranko Ostojić je u to vrijeme bio ministar unutarnjih poslova. Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović više ga je puta zbog svega prozivala. Istraga nije urodila plodom. Počinitelji nisu pronađeni. Unatoč puštenoj snimci preskakanja ograde više mladića na jednom ulazu, te ponuđenoj novčanoj nagradi onome tko bude ponudio više informacija.

No, zato je Varga kaže nagrađen od Zdravka Mamića što mu je dao informacije o tome tko je nacrtao svastiku na Poljudu.

"Dao mi je oko šesto, sedamsto tisuća kuna. Ali o porukama nismo razgovarali. Gospodin Mamić mi nikada nije platio niti za te poruke niti da ja počinim bilo kakvo kazneno djelo", uvjeravao je Varga novinarku Provjerenog Anu Malbašu.

Ali svjedok je USKOK-u ispričao nešto drugačije Vargine tvrdnje. Svjedočio je da Varga prati komunikaciju nekih osoba za Mamića.

A da su informacije koje mu je Varga prenio povezane s bivšim ministrima policije i obrane, govori i činjenica da je Mamić o tome u ožujku govorio na press konferenciji. Iako se to pretjerano nije svidjelo njegovom odvjetniku.

"Neću vam reći da sam ja njega u tri-četiri navrata jedva sputao da ne krene s nekim stvarima, pa sam mu rekao 'oćeš ti još neki postupak'“, kazao je tom prilikom Mamićev odvjetnik Veljko Miljević.

Kotromanović: Budalu se ne isplati komentirati

Policija po pitanju svastike tvrdi da istraga još traje. Zdravka Mamića smo zvali. Ni traga ni glasa ovaj put od njega. Zašto se Varga odlučio javiti tek sada?

"Jer je sada aktualno sve to vezano uz suce i uz određene istrage koje sada idu u USKOK-u. Konkretno, pričam sada o sucima koji su imali direkt sa mnom i sa gospodinom Mamićem. Znači isti su suci bili u igri".

"Oni su zaprimili novce od gospodina Mamića da ga oslobode, no oni su ga osudili. Znači, netko puno jači i utjecajniji koji ih je mogao puno više ucjenjivati je tu stupio na scenu, ucijenio ih da osude gospodina Mamića“, nastavio je nizati prozivke informatičar.

Franjo Varga ovime ne krije da jedna od potencijalnih motivacija leži u tome što je presuda u slučaju afere SMS nepravomoćna. O žalbi se trenutačno odlučuje na Visokom kaznenom sudu. Obrana, među ostalim, pokušava srušiti informatičko vještačenje što je ključni dokaz da su SMS-ovi lažni.

"U spisu nismo utvrdili da su postojale takozvane zrcalne kopije i zapravo da je pitanje jusu li ti metapodaci koji su se nalazili na uređaju pravilno zaštićeni kada su od Franje Varge i Blaža Curića oduzeti“, zapitao se stoga Vargin odvjetnik Mario Poljak.

Mamićev odvjetnik prozvao suce

Žalila se Vargina obrana i na činjenicu da je o njegovoj presudi odlučivao i sudac Darko Krušlin, isti onaj koji je sudio Zdravku Mamiću i za kojeg se sumnja da je od njega zajedno s drugim osječkim sucima uzeo mito. Odvjetnik Miljević je na Vrhovnom sudu tražio da se otvori zapisnik da se vidi kako su glasali suci na prvom stupnju u Mamićevom slučaju.

"Na kraju se dižem ja u ime cijele obrane i kažem da molim sudsko vijeće Vrhovnog suda da otvori zapisnik o vijećanju i glasanje prvostupanjskog suda, da se vidi glasanje. Mislim da nešto jasnije od toga ne može biti“, kazao nam je Miljević.

Znači li to da odvjetnik ima saznanja da je jedan od sudaca za kojeg se sumnja da je mito primio na prvom stupnju odlučivanja bio protiv toga da se Mamića pošalje u zatvor? Prema obrani, cijeli proces je previše inkriminiran. Miljevič smatra da postoje elementi za obnovu kaznenog postupka.

Franjo Varga je osuđen da je sprječavao dokazivanje u slučaju Zdravka Mamića, pa se i on nada promjenama u svojem procesu. "Zakonski bi presuda trebala pasti. Nisam ni sa kim komunicirao niti se čuo. Povukao sam se. Ne komuniciram ni sa kim“, zaključio je.

Varga manipulira i zavlači

Franjo Varga pred kamere nije stao sve dok Zdravko Mamić nije pokrenuo priču o mitu osječkim sucima. Sada se tim SMS-ovima koji su mu trebali pomoći želi dati nova konotacija, da oni imaju itekakvog smisla, da je netko suce za koje se sumnja da su uzeli mito morao nagovarati da ga osude.

Ovim istupom Varga ne želi pomoći samo sebi, već ponovno želi pomoći Zdravku Mamiću. A i prikazati Milijana Brkića žrtvenim janjetom ovog i bivšeg čelnika HDZ-a. Prije nego je dao intervju, Varga je za svoje tvrdnje obećao dokaze za brojne afere. Do emitiranja ove reportaže nije dao niti jedan materijalni dokaz.

Epilog cijele afere tek treba vidjeti. Hoće li na višim sudskim instancama pasti ili biti potvrđena prvotna presuda? Sve je moguće.

