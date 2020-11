Na osječkom Županijskom sudu nastavlja se suđenje Franji Vargi i Blažu Curiću za aferu SMS.

Na Županijski sud u Osijeku stigli su Ivica Todorić i Tomislav Karamarko svjedočiti u aferi SMS kojom se Franju Vargu i Blaža Curića tereti za fabriciranje lažne korespondencije između visokih dužnosnika i drugih osoba u Hrvatskoj.

Pred sudom je putem videolinka iz BiH svjedočio i Zdravko Mamić.

"Vargu sam upoznao dok mi je trajalo suđenje u Osijeku. Njegov broj mi je dao Karamarko. Varga i ja smo se našli u Osijeku, on je donio neke papire. Nije mi to izazvalo oduševljenje, ali mi je rekao da to što vidim nije ništa. I tako je počelo naše druženje.

Ja sam bio opsjednut time da nađem dokaze jer sam znao da je postupak protiv mene montiran, pa sam u više navrata, kada sam se susreo s Vargom, od njega dobio dokumente. Sve to sam predao Veljku Miljeviću, a on ih je proslijedio Jeleniću", rekao je sudu Mamić.

Kaže da Vargine materijale nije poslao osječkom Sudu te da je dio materijala objavio u javnosti. ''Ja sam shvatio da ću biti presuđen. Moja presuda se dogovarala u kafiću. Ja sam sjeo u auto i otišao u BiH", rekao je putem videolinka Mamić.

Ispričao je da Varga od njega nikada nije ništa tražio, ''ali je kukao da mu je prijetila deložacija''.

''Djelovao mi je kao čovjek koji ima financijskih problema i ja sam mu strahovito puno pomagao. Bilo mi ga je žao, a ja sam human. Mislim da sam mu dao 50 tisuća eura kako bi izbrisao teret na kuću. Taj novac sam mu dao u jednom komadu. Točno je da sam mu kupovao i informatičku opremu'', rekao je i dodao da je Vargi kupio automobil, a pomaže mu i danas.