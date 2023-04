Borbeni lovci Rafalei koje je Hrvatska kupila od Francuske, stižu prije nego što se predviđalo, doznaje Dnevnik Nove TV. Iako je bilo najavljeno da će prva četiri lovca stići tek krajem 2024. godine, u ekskluzivnom intervjuu za Novu TV francuski veleposlanik Gaël Veyssière otkriva koliko ih točno stiže i kada. Veyssière se osvrnuo i na situaciju u Francuskoj u kojoj tjednima bjesne neredi zbog mirovinske reforme, a otkrio je i kako diplomatski svijet gleda na svađu na relaciji Milanović - Plenković

Troje od četvero Francuza smatra da vlada treba povući nametnutu mirovinsku reformu kako bi zaustavila štrajkove i nerede.

Pojašnjavajući tu situaciju, francuski veleposlanik u Hrvatskoj Gaël Veyssière kazao je novinarki Dnevnika Nove TV Ameli Čilić kako mu se čini da u Hrvatskoj nije baš jasno što se točno događa u Francuskoj.

"Nije to ona 'karikaturalna' situacija, kako se ponekad čini", kazao je veleposlanik.

Amela Čilić iz Pariza: "Macronova poruka shvaćena je kao provokacija, vjerujemo da će noć proteći puno žešće"

"Štrajk je ustavno pravo"

"Nema revolucije, život se normalno odvija, ali razgovara se o reformskom zakonu o mirovini koji zapravo povisuje dob za odlazak u mirovinu sa 62 na 64 godine". Veyssière je dodao kako većina sindikata i dio javnosti teško prihvaća reformu.

"Štrajk je ustavno pravo. Francuzi su mu jako privrženi i slažem se da imaju svako pravo na to. Postoji jedna vrsta karikature u kojoj su Francuzi prikazani kao galamdžije koji pod rukom nose štrucu kruha i dižu revolucije. To se ne događa u ovom trenutku", pojasnio je Veyssière koji se upravo vratio iz Pariza gdje je proveo vikend s djecom.

FOTO Totalni kaos u Francuskoj: Prosvjednici kamenovali policiju, zapalili omiljeni Macronov restoran

"Javni prijevoz je ponekad u prekidu, ali se odvija. Puno restorana radi. Da, postoji taj problem smeća na ulicama i to doista smeta, ali i to se sad popravlja. Možda se opet pogorša, ali zasad je u redu", rekao je veleposlanik koji kaže kako su Francuzi strastven narod. "To je dio našeg šarma, ponekad se znamo izraziti malo žešće, ali to je naša povijest i naš politički stil. No, ne treba miješati aktualnu situaciju u kojoj se razgovara, sa šokantnim snimkama nasilja na ulicama". Ipak, slaže se da ne možemo reći "da toga nema, ali život se u ovom trenutku odvija normalno", naglasio je.

"Buka je bila zaglušujuća": Dva francuska Rafalea se sudarila za vrijeme izvođenja vježbi

Kada stižu Rafalei?

Veleposlanik se slaže da francusko hrvatski odnosi nikada nisu bili ovako dobri. Ipak, ne bi se složio da je razlog tome taj što je Hrvatska kupila francuske borbene lovce Rafalee, nego vjeruje da razlog leži u tome što su i francuski predsjednik Emmanuel Macron i hrvatski premijer Andrej Plenković snažno europski orijentirani.

Milanović: ''Premijer je sam dogovorio prelet i toga više neće biti. Takvo seljačko ponašanje neću komentirati''

"To je ono što nas spaja i upravo zato što smo bliski oko toga, Hrvati su odabrali Rafalee". Potvrdio je da je obuka naših pilota u Francuskoj počela prije nekoliko tjedana. Sve se događa u predviđenom roku, kaže i dodaje da je francuska strana impresionirana sposobnošću pilota i mehaničara koje su za taj posao odabrale hrvatske vlasti.

"Govorim o sposobnosti učenja i prilagodbe, jer ipak je to značajan skok, s MiGa-21 prijeći na Rafale. Tehnički, dijeli ih nekoliko generacija". Istaknuo je i kako je cilj da u Hrvatsku stignu u prvoj polovici 2024. godine, "znači otprilike za godinu dana. To će se odviti tako što će avioni u drugoj polovici godine, kad hrvatski piloti i mehaničari budu do te mjere spremni, postupno prijeći u ruke hrvatskih vlasti u Francuskoj i čim bude dovoljno aviona u toj skupini, recimo šest, hrvatski će piloti u hrvatskim zrakoplovima doletjeti ovamo. Tada će biti potpuno u službi hrvatskih vlasti", objasnio je veleposlanik.

U svakom slučaju, prije izbora, zaključila je Čilić.

"To ne znam, kad će u Hrvatskoj biti izbori", kazao je Veyssière. "O tome ne odlučujem ja, ali koliko znam, obično su malo kasnije".

"Pogriješili su i Plenković i Milanović": Nižu se kritike zbog preleta Rafalea

Prazna mjesta u 40 veleposlanstava

Upitan o činjenici da je 40 hrvatskih ambasada i generalnih konzulata prazno zbog sukoba hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, Veyssière je rekao kako mu je, što se tiče Francuske, jako žao što više od dvije godine u Parizu nema hrvatskog veleposlanika, "još otkad se razbolio veleposlanik Filip Vučak, koji je doista bio odličan veleposlanik i kolega".

"Ova situacija sigurno ne olakšava bilo kakve promjene, no to se ipak tiče hrvatskih vlasti", kazao je Veyssière koji dodaje da se u diplomatskom svijetu takva situacija ne događa često. "To nije uobičajeno".

O svojoj četvrtoj godini u Hrvatskoj, Gaël Veyssière kaže kako mu je vrijeme prošlo "jako, jako brzo".

"Doista je predivno i strašno mi je žao što odlazim, jer ima još toliko mjesta u Hrvatskoj koje nisam stigao posjetiti. Zemlja vam je toliko bogata različitostima, nevjerojatna, toliko raznolika i drukčija od drugih. Kako vrijeme prolazi, razmišljam kako ću možda morati brzo otići, a da nisam napravio ni pola onoga što sam htio", kaže Veyssière, koji vjeruje kako će se sigurno vratiti.

"Jer i kad niste veleposlanik, možete ostati prijatelj Hrvatske, a sigurno je da ću ja to biti", zaključuje veleposlanik Francuske u razgovoru s novinarkom Amelom Čićić te za kraj dodaje kako "puno očekujemo od hrvatskih sportaša 2024. godine na Olimpijskim igrama u Parizu".

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.







Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.