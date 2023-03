Zbog kršenja izborne šutnje na izborima za Europski parlament u svibnju 2019. godine Državno izborno povjerenstvo (DIP) prijavilo je DORH-u 14 osoba, a jedna od njih je i Katarina Peović iz Radničke fronte. Njezin slučaj ukazuje na to da bi moglo biti ozbiljnih problema u superizbornoj 2024. godini, a o čemu je riječ, provjerio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

Državno izborno povjerenstvo (DIP) odlučilo je prijaviti Katarinu Peović jer je na jednoj društvenoj mreži objavila fotografiju na kojoj ubacuje glasački listić u glasačku kutiju, uz poruku: ''Danas sam bila na biralištu. Pozivam sve obespravljene da osim ulica iskoriste sva ostala raspoloživa sredstva, pa i alate kapitalističke tzv. demokracije, u borbi za radnu većinu.''

Za kršenje izborne šutnje predviđena je novčana kazna do 30.000 kuna, a hoće li Katarina Peović u konačnici platiti tu kaznu, odlučit će Prekršajni sud.

Ona smatra da je optužni prijedlog protiv nje oblik političkog pritiska. Iz DIP-a to nisu htjeli komentirati. Da je DIP-ov potez duboko nepravedan, slažu se kolege u oporbi i predlažu ukidanje instituta predizborne šutnje, tim više što kazna za kršenje šutnje ovisi o izborima.

Hoće li Peović biti kažnjena zbog kršenja predizborne šutnje? DIP prijavio 14 osoba

S obzirom na to da je nejasnoća odnosno različitih praksi mnogo, u DIP-u su nešto pokušali, kaže jedan od članova Povjerenstva Slaven Hojski: ''Mi smo već 2018. napravili jedan nacrt prijedloga jedinstvenog izbornog zakona, gdje je DIP pokušao izjednačiti institute poput trajanja perioda za prijavu kandidatura ili predizborne šutnje. Nažalost, to nikada nije prošlo resorno ministarstvo i otišlo dalje u proceduru.''

Taj bi prijedlog možda trebalo opet pogledati jer Hrvatskoj uskoro dolazi godina u kojoj će se održati europski, parlamentarni i predsjednički izbori, podsjetio je reporter Dnevnika Nove TV Hrvoje Krešić.

''Ako bi došlo do situacije, a teoretski je moguća, u kojoj će na isti dan biti održani izbori i za Europski parlament i Hrvatski sabor, pitanje je kako bi se kažnjavalo one koji bi kršili predizbornu šutnju. Bi li se kažnjavalo prema zakonu koji regulira izbore za EP, u kojem postoji propisana novčana kazna za kršenje predizborne šutnje, što sada vidimo u slučaju Katarine Peović, ili po Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, gdje postoji sankcija, ali ne novčana. To je samo jedan od mogućih momenata gdje se situacija komplicira, a ima još nedorečenosti, poput one na kojim se izborima treba za natjecanje na izborima treba predočiti potvrda o nekažnjavanju, a na kojima ne treba'', istaknuo je Krešić.

Elektronsko glasanje u Hrvatskoj: Je li napokon došao kraj ubacivanju listića u kutije?

Zbog kršenja izborne šutnje na izborima za Europski parlament u svibnju 2019. DIP je prijavio DORH-u 14 osoba, a vezane su za različite stranke - Most, SDP, HDZ...

Krešić je kazao da je riječ o njihovim simpatizerima: ''Najčešće su oni javnosti potpuno nepoznati, nisu neka velika poznata stranačka imena. Neki od njih također su kršili predizbornu šutnju na društvenim mrežama, a neki su, kao u slučaju Živog zida i Mislava Kolakušića, vozili vozila kojima se reklamiralo i pozivalo da se ide glasati upravo za njihova kandidata, tako da ima zaista svega. No, još uvijek ne znamo što je DORH odlučio, protiv koga sve treba ići u ovakav prekršajni postupak i novčano kažnjavanje.''

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.