Prelet Rafalea i MIG-ova izazvao je još jednu žustru raspravu između dva politička brda, Banskih dvora i Pantovčaka. Premijer je dopustio prelet, predsjednik izdao zabranu i zatražio istragu.

Predsjednik Zoran Milanović u utorak je dao zapovijed načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiralu Robertu Hranju kojom se najstrože zabranjuju preleti vojnih zrakoplova iznad Zagreba i svih drugih gradova u Hrvatskoj.

Do takve je odluke došlo zbog preleta francuskih borbenih aviona Rafalea i hrvatskih MIG-ova iznad Zagreba u utorak. Milanović je naložio da se odmah istraži i utvrdi odgovornost za uznemiravanje građana Zagreba.

''Kod većine građana preleti su izazvali nelagodu strah i zaledila im se krv u žilama. To da je to objavljeno na radiju, ne znači ništa. Ne živimo u Rusiji, ljudi imaju svoje živote, nisu obavezni slušati radio. Radi se o aktivnosti i aktivnostima kojih će biti ovih dana. Radi se o aktivnosti za koje sam ja naravno, kao i za sve druge dao suglasnost, detaljima se ne bavim, hrvatska vojska mora vježbati, ali ne na ovaj način.

''Neću komentirati motive''

''Nakon što sam dobio nalaz istrage ispostavilo se da se premijer osobno dogovorio s nekim petim po redu zapovjednikom francuskim, na nosaču aviona. Zbog toga je i išao na nosač, samo zato da to dogovori. I to baš usred njegove pressice. I tako je on to dogovorio pred načelnikom stožera i njegovim kućnim ljubimcem ministrom, a vojska je samo obavila svoj posao. To se više neće događati. To više neću dozvoliti. Ovako seljačko ponašanje uopće neću komentirati. Kao ni njegove motive'', rekao je predsjednik.

''Iz vlastitog iskustva, slučajno sam bio u automobilu kad su prelijetali i nije ugodno. Rekao sam da sam privremenu odluku o apsolutnoj zabrani donio zbog grubog uznemiravanja građana. Tražio sam hitnu istragu i sve sam objasnio. Slijedećih sati dobijam rezultat istrage, sada kad sam vidio što se dogodilo, neka igre započnu. Od vojnika nitko neće odgovarati, oni su izvršavali naredbu. Načelnik Glavnog stožera je izvršio naredbu ministra, koji je to napravio na nalog premijera'', tvrdi Milanović.

''Vojnicima nikada to tako ne bi palo na pamet, da nadlijeću centar grada. Letjeli su na 500 metara, da su letjeli niže, bilo bi mrtvih od straha'', kaže predsjednik, te dodaje kako su ''vojnici izvršili naredbu, koja je u ovom slučaju bila politička. Preleti i vježbe moraju se održavati, ali postoji način za to. To treba raditi iznad šta manje naseljenih mjesta, da se uštede ljudski živci i mentalno zdravlje''.

Istraga o letjelici

''Kad netko ukrade kokoš istraga je tajna, a kada se dogodi ovako ozbiljna stvar oni laprdaju kao na Dolcu. Dok ne vidim kumulativni zaključak svih stručnjaka neću ništa govoriti. Zato me čudi i da je Stoltenberg odgovarao na pitanja, koji usput ne zna ništa, jer ne može znati, jer istraga nije gotova. I onda demantira premijera. Kako premijer zna prije samog nalaza istrage što se dogodilo. Tako jer njuška po istrazi. Njuška, ne kažem da utječe. Pokazuje nam komadiće bombe. Ja imam dostupne sve informacije koje su dostupne i premijeru, ali da bi govorio o tome čekam nalaz. Ovo je vojna stvar. Letjelica je došla s teritorija Ukrajine i to znamo. I na tome ćemo morati stati, jer nećemo dobiti ničije priznanje. S obzirom da se pokvario žiroskop i da je letjela kao pomahnitala ptica mogla je završiti na bilo kojem mjestu. Eto završilo je baš u Zagrebu i to srećom na nenaseljenom dijelu'', objasnio je Milanović.

''Molim boga da nas previše ne izblamira, mora uvijek malo, ali da ne bude baš previše'', rekao je Milanović na pitanje o sudjelovanju Banožića na sastanku ministra obrane u NATO-u.

Odmah stigle reakcije

Iz HDZ-a su odmah reagirali objavom na Facebooku ''dok Francuska i SAD šalju borbene avione da pomognu u zaštiti hrvatskog neba, Milanović tjera naše saveznike?!''.

Iz HDZ-a opleli po Milanoviću nakon zabrane preleta vojnih zrakoplova: "Kao da slušamo nekog dužnosnika Kremlja..."

Milanović dao zapovijed admiralu Hranju: "Najstrože se zabranjuju preleti vojnih zrakoplova iznad Zagreba i drugih gradova u Hrvatskoj"

U srijedu ujutro dolazi do preokreta i predsjednik se predomišlja, te kako neslužbeno doznajemo predsjednik će dopustiti prelete zrakoplova iznad gradova u RH, ali isključivo na visini iznad 600 metara, što u utorak nije bio slučaj.

No i dalje se očekuje rezultat istrage. Hoće li predsjednik obavijestiti javnost o tome?