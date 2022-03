Premijer Andrej Plenković najavio je daljnje popuštanje epidemioloških mjera, pa se tako povećava broj osoba na javnim događanjima, produžuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata i ukida se samotestiranje djece u školama.

Broj osoba koje smiju biti na javnim događanjima i okupljanjima na otvorenom i u zatvorenom prostoru se povećava, a na događajima s COVID potvrdama nema ograničenja broja osoba koje mogu biti prisutne, najavio je premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade.

Produžit će se radno vrijeme ugostiteljskih objekata s postojećeg ograničenja do 2 sata ujutro. Također, vezano za vrtiće i škole, planirano je ukidanje samoizolacije za djecu predškolske dobi, osim kod obiteljskog kontakta i ukidanje rutinskog samotestiranja učenika jednom tjedno, osim u iznimkama kada je za pojedini razred konstatirano da ima pojavu pozitivnog testa.

Doći će i do ublažavanja mjera kod održavanja sportskih natjecanja, amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, za održavanje sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događaja koji su u zatvorenim prostorima, profesionalne umjetničke izvedbe i programe u zatvorenim prostorima, kino projekcije, izložbe, vjerske obrede i sjednice predstavničkih tijela.

"Ovakva situacija gdje postoji određena dinamika zaraze s omikronom, ipak se vidi da su posljedice i oblici bolesti puno lakši nego što je to bilo prije, no i dalje moramo zadržati visoki oprez, virus je i dalje tu i pogađa dio građana i ima najtežih posljedica", rekao je Plenković na sjednici Vlade.

Trenutno smo prešli 70,6 posto odrasle populacije koja je cijepljena barem jednom dozom.

Ministar Davor Božinović predstavio je detalje popuštanja mjera.

Produljuje se radno vrijeme ugostiteljskih objekata do 2 ujutro, umjesto do ponoći kako je bilo do sada, a to se odnosi i na javna okupljanja i manifestacije.

Ukida se ograničenje radnog vremena kasina, automat klubova i uplatnih mjesta za klađenje, obveza posjedovanja COVID potvrda za održavanje amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi, sajmova i drugih oblika gospodarskih i turističkih događanja u zatvorenim prostorima, ali uz obvezne medicinske maske ili maske za lice.

Omogućava se održavanje sportskih natjecanja uz prisustvo gledatelja bez EU digitalnih COVID potvrda, ali tada uz ograničenje popunjenosti tribine do 50% i obaveznog korištenja medicinskih maski ili maski za lice na natjecanjima u zatvorenim prostorima.

Ugostiteljski objekti mogu usluživati sve goste, ali samo ako imaju kontrolirani ulaz i ako svi gosti imaju EU digitalne COVID potvrde.

Što se tiče profesionalnih umjetničkih izvedbi i programa na koje se može ući samo s ulaznicama i svi imaju sjedeća mjesta, mogu se održavati bez ograničenja broja prisutnih, ali uz obavezno korištenje maski i pridržavanje preporuka i uputa HZJZ-a i obvezu redovitog provjetravanja prostora.

Izvan snage je i pet odluka iz 2020., a imale su posebne odredbe za rad tržnica, održavanje pogreba i posljednjih ispraćaja, sklapanje braka i životnog partnerstva te načina korištenja dječjih igrališta.

Izmijenjena je odluka o posebnom testiranju, cijepljenju ili preboljenju u djelatnosti socijalne skrbi, a izuzimaju se centri za socijalni skrb i centar za posebno skrbništvo i njihovi korisnici. Na sajmovima na otvorenom maske nisu obavezne.

Sve odluke stupit će na snagu u petak, 18. ožujka.