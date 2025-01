Evo kako su vladajući i oporba reagirali na bojkot: "Imam i ja djecu i obitelj..."

U trgovine u petak nisu išli ni političari. Koga god su reporteri Dnevnika Nove TV pitali, dobili su isti odgovor.



"Nisam bio u trgovini niti ću biti. Inače pozivam sve - kupujte domaće", rekao je Miro Bulj. "Pa evo doslovno ni žvake neću kupiti", poručila je Jelena Miloš. "Neću ići u trgovinu, ali pravi generator inflacije je Vlada", naglasila je Marijana Puljak.



Ministar gospodarstva Ante Šušnjar odgovara: "Niti jedna država koja je orijentirana kao tržišna ekonomija nema čarobni štapić da se toliko upliće u tržište".



Ali vidi da se oporba uplela u bojkot trgovina koji je podržavao. Ali i pozivao da građani sami peku kiflice. "Bio sam ismijavan, ali nije ni to problem, ja ću se lako nosit s tim kad to daje ploda. Ja bih rekao da je ovo bojkot visokih cijena, ne trgovaca, ne proizvođača i distributera. ovo je bojkot onom ponašanju koje nije dobro".



Šalje poruku i ministar financija Marko Primorac. Ovaj put u dvostrukoj ulozi, ministar - građanin. "Nije na Vladi niti da organizira bojkot, niti da poziva na bojkot, ali kao građanin, kao potrošač, potpuno to razumijem. Što se mene tiče ja neću u dućan danas".



"Ja sam isto potrošač, danas neću izići i kupiti apsolutno ništa jer želim i ja poslati poruku. Imam i ja djecu i obitelj i znam što znači otići kupiti neke namirnice koje su otišle do neba", rekao je Ivan Šipić, ministar demografije.



A sve zato što, tvrde u SDP-u, Vlada nema mjere protiv inflacije. Oni imaju. I to 4 - Manje poreze poduzetnicima koji će radnicima isplaćivati veće plaće. Poticanje proizvodnje domaće hrane. Povećanje i ovlasti regulatornih agencija, ali i jačanje kapaciteta potrošačkih udruga.

"Ako ide povećanje plaća, a smanjenje poreza - neće doći do povećanja plaća", rekao je Boris Lalovac, bivši ministar financija.



"Vlada se predala, Andrej Plenković se predao. Pomalo je nakaradno da ministri iz njegove Vlade, kao u lošim televizijskim kulinarskim showovima, daju recepte kako da građani žive ili kako da pripremaju jela, da ne osjete inflaciju.

Zato će SDP promijeniti paradigmu rasta u paradigmu razvoja jer se više neće

ulagati u katedrale u pustinji", rekao je Siniša Hajdaš Dončić, predsjednik SDP-a.



"Govoriti da je ulaganje u regionalni razvoj putem EU sredstava ulaganje u katedrale u pustinji govori što? Da je cijeli ostatak Hrvatske pustinja? Je li to poruka koju SDP želi poslati građanima", zapitao je Marin Piletić.



Šalje i premijer poruku građanima: "Stoga je ova poruka važna, ona će biti uzeta u obzir pri definiranju mjera administrativnih ograničenja cijena određenih proizvoda koje će vlada donijeti idućega tjedna".



Ograničit će se cijene za 50 proizvoda. Ali tko može garantirati da zato cijene

ostalih neće rasti...

