Porezna objavila nove podatke: Pogledajte koliko je pao promet trgovina

Porezna uprava objavila je nove podatke prometa u trgovinama u Hrvatskoj, u obzir su uzeti računi izdani do 16 sati. Broj računa manji je za 43% u odnosu na prošli petak, a iznos računa manji je za čak 50%.

Objavu Porezne uprave prenosimo u cijelosti:

Podaci za Trgovinu na malo, osim trgovine motornih vozila i motocikla

U petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 1.479.587 računa, a iznos računa iznosio je 19.573.948,68 eura, u petak 17.01.2025.godine od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 2.574.751 računa, a iznos računa iznosio je 39.247.711,69 eura, dok je u petak 19.01.2024. godine od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 2.182.060 računa, a iznos računa iznosio je 30.929.365,26 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati manji za 43% dok je iznos računa također manji za 50%. Nadalje, u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na petak 19.01.2024. od 00:00 sati do 16:00 sati broj računa je manji za 32% dok je iznos računa također manji za 37%.

Podaci za sve djelatnosti

U petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 3.549.613 računa, a iznos računa iznosio je 55.041.349,77 eura, u petak 17.01.2025.godine od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio je 5.031.265 računa, a iznos računa iznosio je 80.117.967,56 eura, dok je u petak 19.01.2024. godine od 00:00 sati do 16:00 sati ukupan broj fiskaliziranih računa bio 4.282.459 računa, a iznos računa iznosio 62.230.748,75 eura.

Iz podataka je vidljivo da je broj računa u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na petak 17.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati manji za 29% dok je iznos računa također manji za 31%. Nadalje, u petak 24.01.2025. od 00:00 sati do 16:00 sati u odnosu na petak 19.01.2024. od 00:00 sati do 16:00 sati broj računa je manji za 17% dok je iznos računa također manji za 12%", stoji u objavi Porezne uprave.

