Treba li Hrvatska biti zabrinuta zbog majmunskih boginja? Epidemiologinja o rizicima, širenju i simptomima bolesti

Nakon što je Švedska u četvrtak objavila prvi slučaj zaraze novim sojem majmunskih boginja, Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti podigao je razinu rizika. No, naglašavaju da je mala vjerojatnost velikog širenja.

O trenutačnom stanju, kao i o simptomima bolesti novinarka Dnevnika Nove TV Vikotrija Bednjanec razgovarala je s epidemiologinjom iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Vesnom Višekrunom Vučinom.

"Prvo što je važno naglasiti da majmunske boginje ili mpox su bolest koja se endemski javlja u središnjoj Africi već dugi niz godina, sa većim ili manjim epidemijama. No ono što je sada trenutno izazvalo određenu zabrinutost, zbog toga je i podignuta ova razina opreza, je što se pojavio taj "Claid" ili grana 11A, koji očito izaziva teže kliničke slike i ima povećanu smrtnost. To je prema prvim, trenutnim informacijama, to su još uvijek naravno sve preliminarno i rade se obrade", objasnila je Vesna Višekruna Vučina, epidemiologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Opasnost za Hrvatsku i Europu je izuzetno niska, a kada bi došlo do importa bolesti u populaciju, važno je da su zdravstveni djelatnici upoznati. Višekruna Vučina objasnila je i da se u zadnjim epidemijama pokazalo da se bolesti piri spolnim putem. No, može se širiti i bliskim kontaktom, znači kapljičnim putem i tu se prvenstveno misli na produženi bliski kontakt, ili članova kućanstva oboljele osobe ili zdravstvenog osoblja ukoliko nije imalo zaštitnu opremu pri obradi pacijenta.



"U principu je za većinu karakterističan taj osip koji putuje od mjehurića pa do krasti, a može se javiti povišena temperatura, bolovi u mišićima, grlobolja, glavobolja. U većine oboljelih će izazvati blažu kliničku sliku te neće biti potrebno nikakvo specifično liječenje. Znači terapija za olakšavanje bolova, temperature ili nekih lokalnih krema na promjene. U većini slučajeva se bolest spontano povuče kroz dva do četiri tjedna", kaže Vesna Višekruna Vučina.

Iako su u dosadašnjim epidemijama uglavnom su obolijevale odrasle osobe, kod ove grane virusa se čini da češće obolijevaju djeca, tako da je i većina smrtnih slučajeva onda u toj skupini.



"Cjepivo je dostupno. S tim da to nije cjepivo koje se široko primjenjuje za cijelu populaciju, upravo zbog toga što niti virus se ne prenosi tako učestalo među većinom, među općom populacijom, tako da se uglavnom preporuča samo nekim rizičnim skupinama", zaključila je epidemiologinja HZZJ-a.

