Nove epidemiološke mjere su gotove, definirane, predstavljene i analizirane na užem kabinetu Vlade. Javnosti će biti predstavljene sutra. Reporterka Dnevnika Nove TV Valentina Baus o novim mjerama je razgovarala s epidemiologom Brankom Kolarićem.

Član vladinog znanstvenog savjeta Kolarić kaže da ne zna hoće li se potpuno zatvoriti ugostiteljski objekti jer odluke o tome donosi stožer, o nastavi i školama Ministarstvo obrazovanja, a Ministarstvo rada ima povjerenstvo za starije osobe.

"Nisam vidio mjere, imamo najave strožih mjera. Apsolutno ih podržavam zbog situacije, zbog broja umrlih i zbog zdravstvenog sustava", rekao je epidemiolog koji ističe da je još prije mjesec dana govorio da imamo visok broj zaraženih i da treba nešto poduzeti. "A sad imamo i velik broj teško bolesnih u bolnicama", dodao je.

Ograničavanja kretanja i zatvaranja kao iz prvog vala neće biti, no trebalo bi ograničiti druženja, kaže. "Gdje se ljudi zadržavaju duže od 15 minuta bez maski bi trebalo maksimalno ograničiti. No i to kad napravimo sljedeća četiri tjedna ćemo imati velik pritisak na zdravstveni sustav", rekao je.

Kolarić kaže da zagovara online nastavu te poziva građane da razmisle o drugačijoj proslavi Božića i misle na teško bolesne te na djelatnike u zdravstvenom i socijalnom sustavu.

"Ja sam zagovarao već ranije da budu mjere, ali ne bih se sad puno okretao na što je moglo biti, idemo sad napraviti da nam bude bolje", kazao je.

Epidemiolog je komentirao i projekcije ECDC-a za Hrvatsku nisu dobre. Kaže da je Hrvatska nažalost jedna od devet zemalja koje prema ECDC-u s aktualnim mjerama neće suzbiti širenje epidemije. "Nismo jedini, ali 10 zemalja koje su uvele strože mjere imaju efekte, za 12 zemalja se očekuje, a za devet zemalja među kojima je i Hrvatska s aktualnim mjerema se ne očekuje smanjenje već porast broja zaraženih i umrlih", kazao je epidemiolog.

Na pitanje koja je logika što su sadašnje mjere su donesene u nedjelju, a tri dana nakon ide se u uvođenje još strožih mjera odgovara: "Ne znam. Mi smo imali sastanak sa premijerom, apelirali smo da se ide sa svime što Hrvatska može napraviti da je sad pravi trenutak, a ne za dva tjedna".

