Nacionalni stožer u utorak je objavio kako su u Hrvatskoj potvrđena 2323 nova slučaja koronavirusa. Preminulo je 47 COVID pozitivnih osoba.

7:41 Zbog nepoštivanja epidemioloških mjera drastično je porastao broj oboljelih na Dugom otoku. Zatvoreni su škola i vrtić, odgođena su misna slavlja, jer nakon rođendanske proslave, u samo dva dana, u mjestu Sali, u kojemu živi 1700 stanovnika, više je od 40 zaraženih osoba. Na otok je išao i mobilni epidemiološki tim. Više o tome OVDJE

7:31 Premijer Andrej Plenković održao je u utorak videosastanak sa županima o epidemiološkoj situaciji, a na sastanku su bili i neki ministri te šef Nacionalnog stožera Davor Božinović, koji je najavio uvođenje strožih mjera. One bi trebale vrijediti za cijelu Hrvatski i biti na snazi do Božića. "Ovo će sigurno biti najjače mjere do sada u ovom drugom valu", rekao je Božinović. Više o tome OVDJE