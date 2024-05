Što je u pozadini stravičnog zločina? Psihijatar: "Ako netko ima pištolj u sefu i ode po njega..."; Susjedi: "Prije nekoliko godina imali su probleme"

Supruga je preživjela, ali je teško ranjena. S nekoliko ubodnih rana prebačena je u bolnicu. Incidenata, kažu susjedi ekipi Dnevnika Nove TV, do sada nije bilo.

"Nikad nikakvih. Sretali se, puno pozdravljali. Nikad nisu prošli, a da nisu pozdravili. Sve je u najboljem redu bilo. Baš me iznenadilo. Ona je radila na sudu tu u Bjelovaru, a on je radio u Zagrebu. On je zaštitar", rekao je Damir iz Bjelovara.

"Pa prije par godina su imali problema, došli su do rastave, poslije se pomirili opet, šta je sad uzrokovalo - ne znam", rekao je Mato.

Kako doznaje reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica, punica je živjela u istoj kući sa supružnicima. Je li muškarac počinio zločin u afektu ili promišljeno, pokazat će istraga. Predmet kojim je počinjeno kazneno djelo može ukazivati na to je li nešto bilo u planu ili nije, kaže psihijatar Ojdanić.

"Primjerice, ako netko ima pištolj u sefu i ode po taj pištolj i izvadi ga, ne možemo govoriti o afektu, a u ovom slučaju - pošto ne znamo što se dogodilo moguće je i jedno i drugo", rekao je psihijatar Oliver Ojdanić i dodao kako se ne isključuje mogućnost da u ovom slučaju u pitanju nije bio afekt.

Mrtva tijela su prevezena u bolnicu.

"Mrtva tijela prevezena su na odjel patologije OB Anđelko Vižić gdje će se obaviti obdukcija po nalogu državnog odvjetništva", kazala je Maja Barbir, glasnogovornica PU Bjelovarsko-bilogorske.

Ovo je peti slučaj femicida u samo nekoliko mjeseci.

